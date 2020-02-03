نظرة أولية على هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip

تستعد شركة سامسونج في وقت لاحق من هذا الشهر لكشف النقاب عن سلسلة Galaxy S20، إلى جانب هاتفها القابل للطي القادم المسمى Galaxy Z Flip، وفي هذه الأثناء ظهر

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

مسرب على شبكة الإنترنت يتيح للمستخدمين رؤية النسخة النهائية من الجهاز قبل الكشف عنها بتاريخ 11 فبراير ضمن حدث Unpacked في سان فرانسيسكو.

ويوضح الفيديو أن الهاتف يقدم للمستخدمين عند إغلاقه شاشة AMOLED ثانوية بجانب الكاميرا المزدوجة، وتخطط سامسونج لتشغيل الإشعارات على شاشة العرض الثانوية هذه، إلى جانب عرضها للوقت والتاريخ وعمر البطارية الحالي.

ولا يحتوي الجانب الخلفي لهاتف Galaxy Z Flip على أي ميزات أو مكونات معينة، ويشبه الجهاز من الداخل الكثير من الهواتف الذكية الأخرى التي تم إصدارها في العقد الماضي أو نحو ذلك.

وتريد سامسونج أن يشبه هاتفها القابل للطي الهواتف الذكية التقليدية في هذا المجال، ومع ذلك، ليس هناك شك في أن Galaxy Z Flip سوف يكون أطول من معظم ما نعرفه.

Advertisements

ويؤكد التسريب أن الشركة الكورية الجنوبية ستدخل ثقبًا في الشاشة لاستضافة الكاميرا الأمامية، وتحاول سامسونج أيضًا إخفاء التجعد على طول المحور الأفقي لهاتفها القابل للطي الذي سيتم الإعلان عنه قريبًا.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وستحاول الخلفيات المثبتة مسبقًا تقليل ظهور تلك التجاعيد إلى الحد الأدنى، لكن المستخدمين سوف يرونها عندما تعرض شاشة Super AMOLED ألوانًا جامدة.

أما من ناحية المواصفات، يجب أن يكون جهاز Galaxy Z Flip ضمن الفئة المتطورة، وتوضح التسريبات أنه يعمل بواسطة معالج +Snapdragon 855 من كوالكوم مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من السعة التخزينية، وقد تطرح الشركة متغيرات متعددة بأحجام مختلفة من الذاكرة والتخزين.