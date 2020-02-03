صفقة اليوم.. خصم 98% على الحزمة الكاملة لاحتراف إنشاء المحتوى الرقمي

الحزمة التدريبية لاحتراف إنشاء المحتوى الرقمي The Digital Content Creators Master Class Bundle.

عدد الدورات: 8.

عدد الدروس: 127.

المدة: 11 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية في تعلم كيفية الاستفادة من خوارزمية إنستاجرام، وزيادة عدد المتابعين من خلال التعرف على أوقات النشر المثالية، وكيفية إنشاء قصص إنستاجرام مميزة، وكذلك معرفة متطلبات إنشاء قناة يوتيوب احترافية، كما ستتعلم كيفية تسجيل مقاطع فيديو احترافية مخصصة للنشر على يوتيوب، وتحريرها بسهولة.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول تسويق المحتوى على يوتيوب، وكيفية التواصل مع جمهورك وزيادته، ودورة أخرى حول تحرير الفيديو وكيفية استخدام برنامج Shotcut المجاني لتعلم الأساسيات، وكذلك الاستفادة من منصة Prime Video Direct، وتحميل محتوى الفيديو عليها، وزيادة عدد المشاهدات.

تحتوي هذه الحزمة أيضًا على دورة تدريبية لاحتراف برنامج Adobe Premiere Pro لتحرير الفيديو وإنشاء محتوى عالي الجودة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1600 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تنمو صناعة المحتوى عبر الإنترنت بشكل كبير كل يوم؛ وخصوصًا محتوى الفيديو والقصص، حيث تشير إحصائيات الأعوام القليلة الماضية إلى أن الفيديو سيواصل التربع على عرش المحتوى الذي يُنشر على الإنترنت بفضل تطور سرعات الإنترنت وغيرها من العوامل، مما يجعل التسويق بالفيديو إستراتيجية هامة للكثيرين.

يمكنك تطوير مهاراتك في إنشاء المحتوى الرقمي من خلال هذه الدورة التدريبية ( The Digital Content Creators Master Class Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 8 دورات تدريبية مع خصم 98%.

تتضمن هذه الحزمة 8 دورات تدريبية، و127 درسًا، وما يصل إلى 11 ساعة من المحتوى، لاحتراف إنشاء المحتوى على يوتيوب وإنستاجرام والترويج له.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1600 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة التدريبية في تعلم كيفية الاستفادة من خوارزمية إنستاجرام، وزيادة عدد المتابعين من خلال التعرف على أفضل أوقات النشر، وكيفية إنشاء قصص إنستاجرام مميزة، ومتطلبات إنشاء قناة يوتيوب احترافية، كما ستتعلم كيفية تسجيل مقاطع فيديو احترافية مخصصة للنشر على يوتيوب، وتحريرها بسهولة.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول تسويق المحتوى على يوتيوب، وكيفية التواصل مع جمهورك وزيادته، ودورة أخرى حول تحرير الفيديو وكيفية استخدام برنامج Shotcut المجاني لتعلم الأساسيات، وكذلك كيفية الاستفادة من منصة Prime Video Direct، وتحميل محتوى الفيديو عليها، وزيادة عدد المشاهدات.

كما توجد دورة تدريبية أخرى لاحتراف برنامج Adobe Premiere Pro لتحرير الفيديو وإنشاء محتوى عالي الجودة.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول مدى الحياة إلى المحتوى، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

The Complete Instagram Marketing Growth Course

Complete YouTube Mastermind Course: How to Grow a Channel & Audience

The Complete Skillshare Instructor Master Class

How to Upload Content to Amazon Prime Video Direct

The Comprehensive YouTube Channel Marketing Growth Course

Video Editing for Beginners: Complete Shotcut Master Class

The Complete Adobe Premiere Pro Master Class

Copywriting 101: How to Turn Words into Income

الحصول على الصفقة من هنا.