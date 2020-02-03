كيف يمكنك تنزيل التطبيقات على ساعة Fitbit؟

إذا كنت تمتلك ساعة (فيتبت) Fitbit الذكية فلماذا تكتفي بالتطبيقات الأساسية فقط؟ في حين أنه يمكنك تنزيل المزيد من التطبيقات وتخصيصها حسب رغبتك، وخصوصًا التطبيقات التي تساعدك على أداء المهام اليومية مثل: تطبيقات اللياقة البدنية، وطلب الطعام، والتنقل، والتسوق، وحتى تطبيقات التحكم في المنزل الذكي مثل: أليكسا، وNest، وIFTTT.

إليك كيفية تنزيل التطبيقات على ساعة Fitbit:

قبل البدء بالبحث عن التطبيقات عليك الانتباه لأمرين مهمين:

الأول: حتى الآن لا تتوفر تطبيقات احترافية لساعة فيت بيت الذكية مثل التي نجدها في متجري آبل وجوجل، حيث يفتقر الكثير منها لميزة الوصول لشبكات الواي فاي، بينما يطلب بعضها منك إنشاء حساب وتسجيل الدخول إلى الهاتف قبل استخدامها على الساعة. بالإضافة لصعوبة تحديثها إذا كان الهاتف الذكي بعيدًا عنها.

الثاني: لا يمكنك تنزيل التطبيقات على الساعة مباشرة، ولكن يجب عليك تنزيلها من خلال التطبيق على هاتفك أولاً ثم إرسالها للساعة. وإليك خطوات تنزيل تطبيق (فيتبت) Fitbit على هاتفك وطريقة ربطه بساعتك الذكية:

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قم بتنزيل تطبيق Fitbit، وهو متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون عبر آب ستور.

سيُطلب منك إنشاء حساب (فيتبت) Fitbit مباشرة بمجرد التنزيل والتثبيت.

في تطبيق Fitbit، اضغط على أيقونة ملف التعريف الخاص بك في الزاوية اليسرى العليا، واختر (إعداد جهاز Set Up a Device). واتبع الإرشادات التي تظهر لك.

كيفية إضافة تطبيقات إلى ساعة Fitbit:

بمجرد اقتران الساعة بهاتفك، يمكنك اتباع الخطوات التالية لتنزيل التطبيقات:

اضغط على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى من التطبيق، ثم اختر هاتفك.

اضغط على خيار (التطبيقات Apps)، ثم اضغط على خيار (جميع التطبيقات All Apps)، ستجد نفسك في متجر تطبيقات ساعة Fitbit، وهنا يمكنك استعراض التطبيقات للاختيار من بينها.

لتثبيت التطبيق الذي اخترته، انقر فوق الرمز الخاص به، ثم اضغط على (تثبيت Install).

ملاحظة: سوف تضطر للموافقة على بعض الأذونات بحسب كل تطبيق للمتابعة. وبالرغم من المخاوف التي تنشأ من الأذونات التي تطلبها العديد من التطبيقات، إلا أن جوجل صرحت سابقًا بأنها لن تبيع بيانات عملاء ساعات Fitbit، أو تستخدمها لاستهدافهم بالإعلانات.

وإذا كنت مهووسًا بالخصوصية ومخاطرها، يمكنك قضاء بعض الدقائق لقراءة هذه الأذونات التي يطلبها كل تطبيق منك قبل تنزيلها.

بمجرد تأكيد هاتفك انتهاء تنزيل التطبيق، يمكنك التمرير يسارًا في شاشة ساعتك الذكية لرؤية التطبيق واستخدامه.