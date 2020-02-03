شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الهندية تستعد لإطلاق مركبات فضائية منخفضة التكلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء ISRO للكشف عن مركبات إطلاق الأقمار الصناعية منخفضة التكلفة التي يبلغ سعر كل منها نحو 4.5 مليون دولار تقريبا، ومن المتوقع أن يتم أول إطلاق من البلاد خلال الأشهر الأربعة القادمة، وأوضح هار يداس تي في، نائب مدير مركز فيكرام ساراباي للفضاء، إن هذه القدرة ستوفر لـ ISRO دعما تجاريا كبيرا حيث سيكون بمقدورها تلبية احتياجات القطاعات الصغيرة والمتناهية الصغر في السوق، وقال: "الميزة الأكبر هي أن ISRO يمكنها الآن تصنيع هذه المركبات في وقت محدد يبلغ ثلاثة أسابيع فقط".

وبحسب موقع TOI الهندى، وقد خصصت ISRO نحو 1600 مليون دولار لمركبات الإطلاق، منها 870 مليون دولار سيتم تخصيصها لمركبة إطلاق الاقمار الصناعية "بولار ستالايت"، والباقي لمركبة إطلاق الأقمار الصناعية المتزامنة مع الأرض، فيما أشار التقرير إلى أن ISRO خططت لإطلاق نحو 500 مركبة إطلاق مركبة فضائية بولار في السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف هار يداس: "نريد رفعها إلى الحد الأقصى في الأيام المقبلة"، وقال الدكتور رابين جايلز، مدير الابتكار في مركز CNES Connect في وقت سابق في خطابه الرئيسي بعنوان "التنقل بين صناعة الفضاء من خلال الابتكار والسرعة والتعاون": إن هناك مجالًا هائلاً للتعاون بين فرنسا والهند في تطوير تكنولوجيا الفضاء.

وأضاف: "يمكن للهند وفرنسا العمل لوضع نموذج لبرنامج القمر"، وأوضح الدكتور جايلز، وهو يتحدث عن حجر الأساس لاتفاق الفضاء، أن الشراكات هي الحل، وبعد ذلك، يأتي العلم، الذي هو الحمض النووي، وثالثًا، الاتصال اللازم لقطاع الفضاء، مؤكدا أن صناعة الفضاء هي قطاع يلعب فيه "الصبر والحلم" دوراً كبيراً.