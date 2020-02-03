تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن هواتف OnePlus 8 و8 Pro في قوائم Amazon

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف عن هواتف OnePlus 8 و8 Pro المرتقبة في قوائم موقع أمازون في السوق الهندي اليوم، حيث تشير التوقعات إلى خطط وان بلس للإعلان عن الهواتف قريباً.

تضم قوائم أمازون في السوق الهندي التي كشف عنها اليوم كلاً من هواتف OnePlus 8 و8 Pro، كما أشارت تسريبات سابقة إلى خطط وان بلس لإطلاق هاتف OnePlus 8 Lite أيضاً هذا العام، والذي يأتي كما هو متوقع بمستوى تسعير أقل من الإصدارات الأخرى.

ولقد أدرجت كلاً من هواتف OnePlus 8 و8 Pro في الصفحة الإعلانية الخاصة بشركة أمازون في السوق الهندي، والتي توضح رسوم الإعلانات عن الإصدارات الجديدة من الأجهزة والهواتف الذكية.

ويأتي كلا من هواتف OnePlus 8 و8 Pro في فئة الهواتف ذات الرسوم الإعلانية الثابتة، لذا تشير التوقعات إلى إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن هذه الإصدارات.

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كما يظهر هاتفي OnePlus 8 و8 Pro في قوائم أمازون إلى جانب كلاً من هواتف وان بلس الحالية 7T Pro، وPro McLaren، وأيضاً 7T و7 Pro.

يذكر أن التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن هاتف OnePlus 8 Pro يأتي بحجم شاشة 6.65 إنش، تدعم جودة عرض Quad HD بلس، مع معدل تحديث 120Hz، كما تتميز الشاشة بحواف منحنية، وهو التصميم ذاته الذي يأتي به هاتف OnePlus 8.

أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن يأتي هاتف OnePlus بتصميم ثقب الشاشة، كبديل للتصميم المنبثق للكاميرة الأمامية في الإصدار السابق، كما تشير بعض التوقعات إلى أن معالج Snapdragon 865 يدعم الإصدارات الجديدة من وان بلس، إلا أنها تفاصيل غير مؤكدة حتى الآن، كما تأتي الإصدارات الجديدة بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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