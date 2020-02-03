شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تتراجع عن إطلاق جهاز Switch Pro هذا العام.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة نينتندو للألعاب عن أنها لا تنوي إطلاق إصدار جديد من أجهزة Switch هذا العام، وهو الأمر الذى ينفي التقارير السابقة التى أشارت إلى أن الشركة تعمل على جهاز جديد يعرف بـ Switch Pro، حيث تمتلك الشركة حاليا جهازي سويتش، الأول إصدار "لايت" بمواصفات وإمكانيات بسيطة، والثاني كلاسيك قياسي، لكن ظهرت تسريبات مؤخراً حول جهاز أقوى بمعالج أفضل ورسوميات محسنة وجودة صورة أعلى.

وبحسب موقع techradar الأمريكى، فكان من المتوقع أن تطلق نينتندو جهازها القوي الجديد في موعد قريب من إطلاق جهازي بلايستيشن 5 وXbox Series X المتوقع الكشف عنهما في موسم عطلات هذا العام، لكن بدلا من إطلاق جهاز سويتش جديد، فإن نينتندو ستركز على زيادة مبيعات أجهزتها الحالية وذلك في محاولة لدعم استمرارها للنمو الجيد الذي حققته في العام الماضي.

وقد أطلقت الشركة مؤخرًا نسخة خاصة من الجهاز مستوحاة من لعبة Animal Crossing والتى ستتوفر بسعر 300 دولار في 13 مارس القادم، فيما بلغت مبيعات أجهزة سويتش حتى نهاية العام الماضي نحو 49.79 مليون جهاز متفوقة بذلك على جهاز Super NES الشهير.

يذكر أن نينتندو قررت نقل إنتاج وحدة ألعاب Nintendo Switch من الصين إلى فيتنام ابتداء من الصيف، وفقا لما صرح به متحدث باسم الشركة لموقع "بيزنس انسايدر" البريطانى، وتعتبر هذه الخطوة هى استجابة مباشرة من "نينتندو" للحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.