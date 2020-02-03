شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندسون يطورون مادة مشابهة للنشاط الإشعاعى ولكنها آمنة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور المهندسون مادة تشبه الحمم البركانية مشابهة لانصهار الوقود النووي الذي تم إنشاؤه أثناء كارثتي تشيرنوبيل وفوكوشيما لاستكشاف طرق تنظيف مواقع محطات الطاقة المدمرة، حيث تم صنع المادة في المختبر الذي يحاكي المواد الخطرة للغاية التي تم إنشاؤها أثناء كوارث المفاعل النووي في تشيرنوبيل وفوكوشيما، ولكنها آمنة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشبه المادة عن قصد المواد المحتوية على الوقود التي تشبه الحمم (LFCMs)، والتي تم إنشاؤها بواسطة الظروف القاسية والفريدة، التي تم العثور عليها فقط خلال الانهيار النووى.



المادة المشابهة ويقول باحثون من جامعة شيفيلد، إنها مادة مشعة للغاية ولا يمكن دراستها بأمان وأن خصائصها تظل لغزًا للعلماء، وهذا يعني أنه لا يمكن إزالتها من المواقع، وبالتالي هذا الأمر يعيق جهود وقف التشغيل ويشكل خطرا إشعاعيًا مستمرًا على البيئة. وتشبه النسخة الاصطناعية في تركيبتها وخصائصها المواد الأصلية المبهمة، ما يعني أنها تتصرف بطريقة مماثلة ولكنها آمنة في الاستخدام.

المادة المشابهة Advertisements ويأمل العلماء أن تساعد هذه المواد في إنشاء أدوات وعمليات للمساعدة في التخلص من مواقع LFCM، وهى مزيج من الوقود النووي المنصهر للغاية الإشعاع ومواد البناء التي تنصهر معا. يقول الباحثون، إن هناك عددًا قليلًا نسبيًا من عينات الانصهار المتاحة للدراسة، وإنشاء نسخة اصطناعية هو الخيار الأفضل. قالت الدكتورة كلير كوركهيل من قسم علوم وهندسة المواد بجامعة شيفيلد: "إن فهم الخواص الميكانيكية والحرارية والكيميائية للمواد الناتجة في الانصهار النووي أمر بالغ الأهمية للمساعدة في استعادتها".

المادة المشابهة

وتتعاون الدكتور كوركهيل مع الباحثين في جامعة طوكيو ووكالة الطاقة الذرية اليابانية لمعرفة ما يحدث للغبار المشع للغاية الذي يتدفق من سطح LFCM عند إزالة الماء.