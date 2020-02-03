شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيف تبلغ عن تغريدة مسيئة أو غير لائقة على تويتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح موقع تويتر على مر السنين مكانًا يتجه إليه الكثير من الأشخاص للتعبير عن آرائهم السياسية ومعالجة القضايا الاجتماعية، والتعبير عن مشاعرهم، لكن يصادف الكثير من المستخدمين فى بعض الأحيان تغريدات غير مناسبة أو مسيئة، فأحيانًا يتجاوز البعض بكتابة كلمات غير لائقة، قد تتسبب فى إيذاء مشاعر البعض، لكن بفضل أداة التقارير التى يقدمها تويتر للمستخدمين، يمكن الإبلاغ عن تغريدة معينة أو حساب بكامله، لذلك إذا صادفت أى تغريدة من هذا القبيل وتريد الإبلاغ عنها، فعليك اتباع الخطوات التالية، التى عرضها موقع Timesofindia الهندى، لمنع ظهور هذه التغريدة وغيرها من التغريدات المستقبلية

- افتح تويتر على هاتفك الذكى أو المتصفح وانتقل إلى التغريدة التى تريد الإبلاغ عنها.

- اضغط على السهم لأسفل الموجود بالجانب الأيمن من التغريدة واختر خيار تقرير.

- حدد "إنها مسيئة أو ضارة.

بعد ذلك، سيطلب تويتر بعض المعلومات الإضافية حول التغريدة والمشكلة التى تحاول الإبلاغ عنها، بالإضافة إلى ذلك، قد يطلب تويتر تقييم بعض التغريدات من الحساب للحصول على فكرة أفضل لتقييم التغريدة التى تم الإبلاغ عنها.

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وبعد الإبلاغ عن تغريدة، ستتلقى رسائل بريد إلكترونى للمتابعة مع نص التغريدة جنبا إلى جنب مع تقارير التحقيق، لديك أيضًا خيار إلغاء الاشتراك عن طريق إلغاء تحديد المربع الموجود بجانب التحديثات حول هذا التقرير.

لاحظ أنه بعد تقديم التقرير بنجاح، سيعرض تويتر بعض التوصيات لتحسين تجربة تويتر، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا حظر بعض الكلمات الرئيسية على تويتر للتوقف عن رؤية مثل هذه التغريدات فى المستقبل.

جدير بالذكر كشف الموقع عن تغيير جديد في تطبيقه على نظام iOS، والذي يجعل المحادثات أسهل في المراجعة والاشتراك، حيث قالت الشركة: "إن التغيير في تصميم التطبيق، والذي لا يتطلب تحديث التطبيق، هو في ميزة الارتباطات في الخط الزمني لتويتر التي لا تقدم أداء جيدًا في التمييز بين التغريدات القياسية والردود عليها".