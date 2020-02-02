شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو لسه بتستخدمه .. هكذا يمكنك حماية جهاز ويندوز 7 بعد رفع الدعم عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقفت شركة مايكروسوفت مؤخرًا عن دعم نظام التشغيل ويندوز 7 بداية من الشهر الماضى، وهو ما يعني أن النظام أصبح أكثر عرضة لمخاطر الأمان، حيث توصي مايكروسوفت بالترقية إلى نظام ويندوز 10، لكن ماذا ينبغي على المستخدمين الذين لا يزالون يستخدمون ويندوز 7 فعله لحماية أنفسهم من أي مخاطر مستقبلية، وفيما يلي نقدم مجموعة من النصائح لحماية أجهزة المستخدمين كما يلى:

- الاستعانة ببرنامج انتى فيروس

يجب على المستخدم تثبت وتشغيل أداة جيدة لمكافحة الفيروسات تدعم ويندوز 7 والتأكد من تحديثه إلى آخر إصدار بشكل منتظم.

- استخدام متصفحا آمنا

كذلك فعند الدخول إلى الإنترنت، يجب الاستعانة ببرنامج تصفح أمن، حيث يمكن استخدام متصفح كروم إذا أنه يوفر دعم حتى 15 يوليو 2021 على الأقل.

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- تحديث التطبيقات المثبتة

من الأمور المهمة للغاية، هو ضرورة تحديث جميع التطبيقات المستخدمة على جهاز المستخدم إلى أخر إصدار وذلك لسد اي ثغرة قد تكون موجودة بها.

- فصل الإنترنت عن الجهاز عند عدم استخدامه

إذا كنت بحاجة إلى تشغيل ويندوز 7، فيمكن عدم استخدامه طوال الوقت، خاصة عند التصفح أو تنزيل الملفات من الإنترنت، لكن إذا اضطر المستخدم فعل ذلك، فيجب ألا يبقي الجهاز متصل بالإنترنت طوال الوقت