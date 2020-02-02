افضل تطبيقات رووت Root يناير 2020

موضوع جديد من موضوعات تطبيقات الرووت Root على هواتف اندرويد. لازالت صلاحيات Root هي من اهم مميزات نظام اندرويد. او بمعنى اصح لازالت صلاحيات الرووت مهمة عند العديد من المستخدمين. و ذلك يرجع لعدة اسباب و رغبات عديدة اهمها هو تعدد التطبيقات التي تساعدك على التعديل على هاتفك المحمول او تساعدك على تعديل النظام الخاص بالهاتف ليناسب احتياجك انت كمستخدم بشكل مستقر. الرووت ليس بضرر كبير كما يزعم العديد من الناس و هو مفيد لأمور عديدة. و في هذا المقال سنعرض لكم مجموعة تطبيقات رووت لن تستغنى عنها

Adblock Plus

اسمه يعبر عن وظيفته. تطبيق Adblock Plus يمنع الإعلانات المزعجة من على الهاتف من خلال صلاحيات Root. بشهادة العديد من مستخدمي الصلاحيات فإن هذا التطبيق يؤدي وظيفته على اكمل وجه حيث يمنع الإعلانات المزعجة و التي قد تضايقك بشكل كبير. هذا التطبيق يخفي كل الإعلانات اثناء التصفح و يساعدك على تصفح الإنترنت و هاتفك بدون اي مشاكل و بدون اي مضايقات. لذلك فهو من التطبيقات المثالية للتحميل. ليس متوفراً على متجر Google Play لكنه متوفر من خلال الموقع الرسمي

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اعلان التطبيق الرسمي

Bouncer

هذا ليس تطبيق من ضمن التطبيقات التي تحتاج صلاحيات Root بمعنى حرفي. بل هو تطبيق ستحتاجه لكن هذا التطبيق سيعجب المستخدمين الذين يستعملون صلاحيات رووت. حيث انه تطبيق يتحكم بالصلاحيات بشكل اكبر. تحديداً صلاحيات التطبيقات و لكن بشكل اكثر بساطة عن النظام الذي يستعمله نظام اندرويد في ضبط الصلاحيات. كلما يطلب تطبيق صلاحية ما يمكنك تفعيلها. و من ثم من خلال Bouncer يمكنك ايقاف هذه الصلاحية من جديد. للحفاظ على اي خصوصيات قد يتم اختراقها عبر هذه الصلاحيات

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تطبيقات JRummy

اسم JRummy هو اسم مطور لتطبيقات اندرويد على متجر Google Play Store يقدم مجموعة تطبيقات خاصة بصلاحيات Root. مجموعة التطبيقات التي يقدمها تغطي لك العديد من المهام التي يمكنك القيام بها على الهاتف. و العديد من التعديلات التي يمكن القيام بها. من هذه التطبيقات ما يساعدك في التحكم في تطبيقات الهاتف بالكامل -و تطبيقات النظام ايضاً- و منها ما يساعدك على تعديل معلومات الهاتف من ملف Build.prop او ما يساعدك في تصفح ملفات النظام و غيرها تطبيقات JRummy مميزة جداً للإستعمال

شاهد التطبيقات

FK Kernel Manager

هذا اكثر تطبيق اعشقه في تطبيقات صلاحيات Root. هذا التطبيق يسمح لك بالتعديل على اعدادات الـKernel الخاص بجهازك بحيث يمكنك من زيادة اداء الجهاز و تحسينه. او اضعاف الأداء بعض الشئ من اجل زيادة عمر البطارية. مراقبة حرارة البطارية وسرعة الشحن. ضبط ملفات شخصية Profiles للطاقة و لحالاتك. فيمكنك مثلاً تشغيل الهاتف على توفير الطاقة اثناء استعماله بشكل يومي. و من ثم جعله يزيد من ادائه بالكامل عندما تقوم بفتح اي لعبة. و هكذا اي شئ تريده من ناحية الأداء فهذا التطبيق الأمثل لذلك يمكنك قراءة مقالنا عن مصطلحات Android اذا كنت لا تعرف معنى مصطلح Kernel و سأترك الرابط لكم

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من موقعنا

Migrate

هذا تطبيق مهم جداً بالنسبة لي كمستخدم احب تغيير السوفت وير الخاص بهاتفي كل فترة. تطبيق Migrate يساعد على عمل نسخة احتياطية من كل التطبيقات الموجودة على هاتفك. و من ثم اعادة تثبيتها بعد تثبيت الـSoftware الجديد. كل هذا بضغطات خفيفة فقط و بسرعة و افضل من اي تطبيق آخر. حيث انه يقوم بإنشاء ملف ZIP يمكنك تثبيته بعد تثبيت السوفت وير و من ثم يمكنه تثبيت كل تطبيقاتك من جديد على جهازك ببياناتهم. لدرجة انك لن تحتاج الى تسجيل الدخول الى معظم تطبيقاتك تقريباً. فهذا امر رائع في تطبيق Migrate

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Servicely

هذا التطبيق يقوم بالتحكم في المهام الموجودة بالخلفية. التحكم في التطبيقات الموجودة بالخلفية سيساعدك بشكل كبير على التحكم في بطاريتك و على زيادة عمر البطارية الخاصة بك. عن طريق ايقاف التطبيقات و الخدمات التي تستهلك البطارية بالخلفية و بالتالي عند اغلاقك لها فإن عمر البطارية سيزيد بشكل ملحوظ على هاتفك. تطبيق Servicely يستغل صلاحيات Root في اغلاق هذه الخدمات بشكل نهائي. و لذلك فهو من التطبيقات الجيدة جداً للإستعمال

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