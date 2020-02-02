كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لمستخدمي آيفون تويتر يطرح ميزة جديدة تفرق بين التغريدة الأصلية والردود عليها

متابعة-سنيار: طرحت شركة تويتر تغييرا جديدا في تطبيق شبكتها الاجتماعية على منصة iOS وذلك لمستخدمي أيفون، والذي يجعل المحادثات أسهل في المراجعة والاشتراك.

وقالت الشركة في تغريدة: “إن التغيير في تصميم التطبيق، والذي لا يتطلب تحديث التطبيق، هو في ميزة الارتباطات في الخط الزمني لتويتر التي لا تقدم أداء جيدا في التمييز بين التغريدات القياسية والردود عليها”.

وبحسب موقع ماشابل فقد أشارت الشركة إلى أن التغيير يرسم خطا واضحا بين التغريدة الأصلية والردود عليها، حيث تظهر تلك الردود بمقدار إزاحة معين، وتكون متصلة معا عبر سلسلة من الخطوط الرأسية والأفقية، مما يجعل المحادثة عبر “تويتر” تظهر بشكل فعال في هيئة شبكة من الملاحظات المترابطة.

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وكان تويتر قد استعرض الميزة الجديدة في وقت سابق عبر تطبيقه التجريبي “twttr” خلال موسم الربيع من العام الماضي.

وستعرض الميزة فقط تشبيكات الردود من الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم على المنصة الاجتماعية، كما أكدت الشركة أن التصميم الجديد يسهّل من رؤية من يرد على من، ومن ثم الانضمام إلى المحادثات ذات الصلة، معربة عن أملها في أو يؤدي التصميم الجديد إلى تشجيع المستخدمين على الرد على التغريدات والانضمام إلى المحادثات بشكل أكبر بدلا من تجاوز الخط الزمني فحسب.