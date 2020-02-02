شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تودع تلسكوبها الفضائى "سبيتزر" بصور التقطها على مدار 16 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أعلن جوزيف هانت مدير مشروع سبيتزر، أن المركبة الفضائية قد توقفت رسمياً، ما أدى إلى إنهاء مهمتها.



أكبر حلقة لزحل

كانت ناسا أطلقت التلسكوب، الذي ركز على التقاط صور الأشعة تحت الحمراء في عام 2003، وبدأ تشغيله لمدة 16 عامًا ونصف العام، على الرغم من أنه قد تم التخطيط للعمل به لمدة خمس سنوات فقط. وتشمل أكثر إنجازات التى حققتها المركبة الفضائية على اكتشاف لأكبر حلقة في زحل وأربعة كواكب خارج المجموعة الشمسية، بالإضافة إلى رسم خرائط للصور الواسعة لشبكة درب التبانة.



سديم Helix

وقال توماس زوربوشن، المدير المشارك لمهمة العلوم في ناسا: "لقد علمنا سبيتزر جوانب جديدة تمامًا للكون وأخذنا خطوات كثيرة في فهم كيفية عمل الكون، ومعالجة الأسئلة حول أصولنا، وما إذا كنا وحدنا أم لا".

وأضاف زوريوشن، "لقد حدد هذا المرصد الكبير أيضًا بعض الأسئلة المهمة والجديدة وعرض الأشياء لمزيد من الدراسة، ورسم خريطة الطريق لمتابعة التحقيقات المستقبلية".

وتابع: "من المؤكد أن تأثيره الكبير على العلوم سوف يستمر إلى ما بعد نهاية مهمته".



سديم Tarantula

كما أن من بين إسهاماته التي دامت أكثر من 16 عامًا، درس سبيتزر المذنبات والكويكبات في نظامنا الشمسي، ووجد حلقة مجهولة مسبقًا حول كوكب زحل في عام 2009، وقبلها في عام 2007، التقط سبيتزر أيضًا ما يكفي من الضوء على الكواكب خارج الغلاف الجوي لدينا، والمعروفة باسم الكواكب الخارجية، لتحديد الجزيئات في جوها.

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فقد حصل سبيتزر على بيانات لاثنين من الكواكب الخارجية للغاز، تسمى HD 209458b وHD 189733b - حوالي 159 و64.5 سنة ضوئية من نظامنا الشمسى.



كواكب نظام TRAPPIST-1

وزودت بيانات سبيتزر علماء ناسا فى العام الماضى بمعلومات عن الظروف على كوكب خارج المجموعة الصخرية يسمى LHS 3844b، كان 1.3 مرة كتلة الأرض و48.6 سنة ضوئية من كوكبنا الأصلي.

التقط سبيتزر أيضًا صورًا لنظم النجوم وسحب الغبار، بما في ذلك نجوم Rho Ophiuchi السحابة المظلمة ونجوم سديم Cat's Paw.



كوكب LHS 3844b الخارجى

وقالت ناسا إن أشهر أعمال سبيتزر ربما تكتشف وتحدد كتلة الكواكب السبعة التي تدور حول نجم TRAPPIST-1 في عام 2017.

وكان قد اكتشف سبيتزر أربعة من الكواكب الخارجية التي تدور حول TRAPPIST-1 بعد اكتشاف الثلاثة الأولى في عام 2015 باستخدام زوج من التلسكوبات الروبوتية البصرية البلجيكية.



مجرة درب التبانة



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