شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القوات الجوية الأمريكية تطلق قمر تجسس Key Hole-7.. فى مثل هذا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه مثل هذا اليوم 2 فبراير 1967، أطلق سلاح الجو الأمريكي قمرًا صناعيًا للمراقبة السرية للغاية يسمى Key Hole 7-36، وكان هذا هو السادس والثلاثين من بين 38 قمرًا صناعيًا أطلقتها القوات الجوية تحت اسم مشروع جامبيت، واكتسبت هذه الأقمار الصناعية بعضًا من قدرات التصوير التجسسية عالية الدقة لأماكن مثل الصين والاتحاد السوفيتي سابقًا وغيرها.

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أمضى Key Hole 7-36 حوالي 10 أيام فقط في المدار قبل أن يعود إلى الأرض بقوائم من الأفلام غير المطورة، والتي وصلت إلى كبسولات كان على سلاح الجو بعدها إيجادها واستعادتها.

كما تم رفع السرية عن آلاف الصور من بعثات التجسس الفضائية هذه في عام 2002، واستخدمته الولايات المتحدة في الفترة ما بين عام 1963 إلى عام 1967.

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والتقط القمر الصناعى Key Hole 7-36 صور مفصلة للمناطق الساخنة، يعود أغلبها لمنشآت تصنيع الصواريخ النووية السوفييتيّة والصينية، أمّا ما تبقى منها فهي صور للمدن والموانئ.

وأنتج القمر الصناعى الناجح أول صور فوتوغرافية عالية الدقة التُقطت من الأقمار الصناعية، فنحو 69.4% منها كانت بدقة أقل من 3 أقدام (0.91 متر)، وتتكون وحدة بصريات الكاميرا في القمر الصناعى من ثلاثة كاميرات: آلة تصوير شريحية واحدة، وكاميرا نجمية، وكاميرا قياسية.

كما يبلغ طول كل قمر من أقمار هذا البرنامج عالى المراقبة نحو 15 قدماً أي 4.5 متر، ويبلغ عرضه 5 أقدام أي 1.5 متر، ويزن حوالي 1154 رطلاً أي ما يعادل (523 كيلوجراماً)، كما يحمل ما يقارب الـ 3000 قدم (914 متر) من أشرطة التصوير.