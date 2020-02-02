شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكر يعترف باختراقه شركة نينتندو اليابانية للألعاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف هاكر بنجاحه فى اختراق شركة نينتندو اليابانية للألعاب، وهو الأمر الذى يجعله على وشك مواجهة عواقب وخيمة لقيامه بسلسلة من الجرائم التي تشمل اختراق عملاق صناعة الألعاب، حيث أقر رايان هيرنانديز بأنه مذنب في تهم تتعلق باختراق أنظمة نينتندو والاحتيال على الكمبيوتر وإساءة استعماله وحيازة المواد الإباحية للأطفال.

وبحسب موقع engadget الأمريكى فقد استخدم هرنانديز التصيد الاحتيالي لسحب أوراق اعتماد عامل من شركة نينتندو في عام 2016، واستخدم هذه البيانات لسرقة معلومات سرية حول الشركة، وقام بتسريبها على الفور إلى الجمهور، حتى أنه سرب تفاصيل جهاز "سويتش" قبل ظهوره لأول مرة في مارس 2017، وفقًا لسجلات المحكمة.

علاوة على ذلك، استأنف الهاكر اختراق أنظمة نينتندو في يونيو 2018 على الرغم من القبض عليه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي والحصول على وعد بأنه سيتوقف، كما قام بهجمة أخرى انتهت عندما استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي على أجهزته في يونيو 2019، إذ يبدو أنه اقتحم خوادم نينتندو وسرق مجموعة من المعلومات السرية، وتفاخر بها على Discord وتويتر، حتى أنه شارك نقاط الضعف المحتملة في شبكة نينتندو مع متابعيه.

ومن المتوقع أن يشمل الحكم عقوبة موصى بها مدتها ثلاث سنوات في السجن، ودفع 259323 دولارا كغرامة لنينتندو والتسجيل كمجرم جنسي، حيث من المنتظر أن يواجه هرنانديز الحكم في 21 أبريل، لكن ستكون هذه الصفقة بعيدة كل البعد عن الحد الأقصى للعقوبة البالغة خمس سنوات عن التهم المتعلقة بالقرصنة و20 عامًا عن المواد الإباحية عن الأطفال، ولكنها ليست تافهة.