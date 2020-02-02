شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطة بديلة من أبل لضمان استمرار إنتاج "iPhone SE2" رغم انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال مؤتمر الأرباح الفصلية لشركة أبل كشف تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة أبل، أن وضع فيروس كورونا في الصين قد يؤثر على عمليات الشركة، وذلك نظرًا لأن بعض الموردين من منطقة ووهان، وهو ما دفع أبل لبدء العمل على خطط التخفيف لتعويض أي خسارة متوقعة في الإنتاج، إلا أن المحلل الشهير Mingfeng Guo، في شركة Tianfeng Securities صرح بأن الشركات الخاصة بإمداد شركة أبل بالمكونات الداخلية ستواجه المخاطر المحتملة إذا لم يتم حل الوباء بحلول شهر مارس.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى فرغم ذلك إلا أن أكبر مورد لشركة أبل ينكر كل ما سبق، إذ طلبت أبل 80 مليون أيفون من الموردين للنصف الأول من العام الجاري، منها 15 مليون وحدة منها iPhone "9"، حيث تعتقد شركة فوكسكون أن فيروس كورونا لن يوقف إنتاج iPhone "9”، وذلك بفضل "الخطة البديلة" للشركة.

وتؤكد شركة التصنيع أن أبل قد اتخذت تدابير وقائية لضمان استمرار الإنتاج؛ مضيفًا أنه سيتم الوفاء بجميع التزامات التصنيع، وسيكون iPhone "9" هو البديل الميسور لمجموعة هواتف أبل الذكية، والتي يُطلق عليها على الأرجح iPhone SE2، ويشبه إلى حد بعيد iPhone 8، سيحتوى الجهاز على شاشة 4.7 بوصة، وزر Touch ID / Home، وفى النموذج الجديد تضمنت الشركة شريحة أبل Bionic A13 القوية - وهي نفس المعالج المستخدم في أحدث سلسلة من أجهزة iPhone 11.

وسيحتوى أيضًا على ذاكرة وصول عشوائي (LPDDR4X) بسعة 3 جيجا بايت مما يسمح بتشغيل جميع التطبيقات الحديثة بشكل مريح في هذا الجهاز المنخفض التكلفة، سيكون هناك 64 جيجابايت و128 جيجابايت خيارات التخزين، ومثل iPhone SE، من المتوقع أن يصل سعر iPhone SE2 إلى 399 دولارًا.