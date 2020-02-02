أفضل برامج قراءة PDF على ويندوز 10

هناك الكثير والكثير من برامج قراءة PDF على نظام ويندوز 10، كل برنامج يقدم مجموعة متنوعة ومختلفة تماماً من المميزات عن البرنامج الآخر وكل برنامج يخدم ميزة مختلفة عن البرنامج الآخر أيضاً، وهذا يعني أنك ستحتاج إلى معرفة أفضل برنامج قراءة PDF يناسبك ويناسب إحتياجاتك بشكل كبير.

بالطبع يمكنك إستخدام متصفحات الإنترنت مؤخراً كبديل عن برامج قراءة PDF ولكن وبالرغم من أنها متصفحات قوية ومعروفة مثل Chrome أو Edge إلا أنها كبرامج قراءة PDf ستفشل ولن تقدم لك كل المميزات التي تساعدك وتفيدك بشكل كبير مع ملفات PDF خاصةً إن كنت تعمل مع هذه البرامج بشكل مستمر وكثير.

أفضل برامج قراءة PDF :

معظم البرامج التي سنذكرها اليوم هي مجانية تماماً ولن تكلفك أي شيء.

برنامج Adobe Acrobat Reader :

في الواقع فإن هذا البرنامج واحد من أشهر برامج قراءة PDF وأكثرها قدماً على أجهزة ويندوز، في الماضي كان هو البرنامج الوحيد القادر على قراءة هذه الملفات وحتى أن الصيغة تم تسميتها بناءً عليه، البرنامج قادر على التعامل مع مختلف أحجام وأنواع ملفات PDF بسهولة كبيرة ويعطيك الكثير من الخصوصيصة حتى تتمكن من تعديلها والعمل عليها.

يمكنك تحميل البرنامج من هنا.

برنامج PDF-Xchange Editor :

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هذا البرنامج هو قارئ PDF خفيف وصغير الحجم يمكنك تحميله وتثبيته على أي نظام تشغيل بسهولة، يمكنك البرنامج بسهولة من التعديل بسهولة وبساطة على ملفات PDf المفتوحة والتي تأتي بنسخة مجانية توفر لك أكثر من 60 % من مميزات النسخة المدفوعة.

يمكنك تحميل البرنامج من هنا .

برنامج Javelin PDF Reader :

كما يوحي إسم البرنامج هو مخصص وموجه بشكل أساسي للوظائف الأساسية حتى تتمكن من الإستمتاع بملفات PDF بسهولة، فمثلاً يمكنك من خلال البرنامج قراءة ملفات الـ PDF بشكل بسيط وسهل دون الحاجة إلى واجهة معقدة أو مميزات كثيرة غير مفيدة لك .

البرنامج صغير للغاية ويبلغ حجمه حوالي 2 ميجابايت لذا فهو ممتاز للأجهزة الضعيفة.

يمكنك تحميل البرنامج من هنا .

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