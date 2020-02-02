كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Ring في تصريحات سابقة على خططها لتحسين معايير الآمان والخصوصية في تطبيقات الشركة، واليوم تعلن الشركة عن تحديث تطبيق Ring بمركز جديد للتحكم، يدعم المستخدمين في تحديد الأشخاص والجهات المصرح لها بالوصول إلى حساب المستخدم أو مشاركة المعلومات.
قد لا يفضل الكثيرين وصول الجهات الحكومية أو الشرطة لكافة تسجيلات الفيديو من كاميرات Ring لتأمين الآحياء، لذا يقدم تطبيق Ring بعض الخصوصية للمستخدمين عن طريق عرض أقسام الشرطة التي انضمت لتطبيق Neighbors لتحديد الجهة المصرح إليها الوصول إلى التسجيلات.
أيضاً يمكن للمستخدمين التعرف على مدى تأثير إلغاء الإشتراك في طلبات الفيديو، كما يدعم هذا التحديث أيضاً في تحديد التبويبات الخاصة بالأشخاص، الأجهزة، أو الخدمات الخارجية المصرح لها بالدخول إلى حساب المستخدم في نظام Ring، لذا يمكن للمستخدمين ضبط التصريحات بسلاسة، مثل إضافة أو إزالة أحد الأشخاص في التصريحات، أو إضافة وإزالة التطبيقات المصرح لها أيضاً.
يذكر أن التحسينات التي إضيفت في التطبيق متاحة الآن لمستخدمي منصة الأندوريد وأيضاً iOS كما تؤكد Ring على خطط الشركة للإستمرار في رفع معايير الخصوصية والآمان في منتجات وتطبيقات الشركة.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تحديث Ring يدعم المستخدمين في تحديد الأشخاص المصرح لهم الوصول إلى الحساب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.