شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تحذر من اصطدام كويكب في حجم طائرة بوينج 747 بسطح الأرض اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من أن كويكبًا هائلاً قد يصطدم بالأرض الليلة، حيث يقدر قطر الكويكب، الذي يطلق عليه 2020 BD9، ما بين 29 - 65 مترًا، ويشار إلى أن الكويكب يمكن أن يكون بنفس حجم جناحي طائرة بوينج 747، ومن المنتظر أن يمر بالأرض في حوالي الساعة 22:57 بتوقيت جرينتش الليلة، وعندها سيكون على بعد حوالي 3.8 مليون ميل من كوكبنا.





وبحسب موقع mirror البريطانى، ففي حين أن هذا قد يبدو بعيدًا، فقد اعتبرته ناسا "مقاربة وثيقة"، وأثناء المرور، سوف يسافر الكويكب بسرعات مذهلة تبلغ 163333 ميل في الساعة - وهذا أسرع بنحو 8.5 مرة من رصاصة، ولحسن الحظ، فإن فرص تصادم الكويكب مع كوكبنا منخفضة للغاية.

ومع ذلك، لم تقلل ناسا من فرص الاصطدام الكويكب في المستقبل القريب، حيث تكتشف ناسا حوالي 30 "جسمًا جديدًا قريبًا من الأرض" كل أسبوع، وفي بداية 2019 اكتشفت ما مجموعه أكثر من 19000 جسم، ومع ذلك، حذرت وكالة الفضاء بأن كتالوج NEO الخاص بها غير كامل، مما يعني أنه قد يحدث تأثير غير متوقع في أي وقت.

وأوضحت ناسا: "يقدر الخبراء أن تأثير جسم ما بحجم الجسم الذي انفجر فوق تشيليابينسك، روسيا، في عام 2013 - حوالي 55 قدمًا (17 مترًا) في الحجم - يحدث مرة أو مرتين في القرن، ومن المتوقع أن تكون تأثيرات الكائنات الكبيرة أقل تواترًا (على نطاق قرون إلى آلاف السنين).