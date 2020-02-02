أرخص هاتف في مصر بإمكانيات عالية.. سعر ومواصفات موبايل HUAWEI Y6s

كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة هواوي عن طرحها هاتفها HUAWEI Y6s، والذي يتمتع بإمكانيات كبيرة، بسعر مميز يصل لـ2088 جنيها.

مميزات الهاتف:

يتمتع الهاتف بوحدة تخرين ضخمة سعتها 3 جيجابايت "ذاكرة وصول عشوائي"، و64 جيجابايت "وحدة تخزين داخلية".

ووحدة التخزين القابلة للزيادة حتى 512 جيجابايت، إضافة إلى ذلك، يمكن لتقنية EROFS ضغط الملفات المثبتة سابقًا تلقائيًا بحجم أقل لتوفر مساحة تخزين أكبر تصل إلى 2 جيجابايت للتطبيقات الأخرى.

كما يتمتع الهاتف بشاشة عرض Dewdrop مبهرة بحجم 6.09 بوصة نسبة حجمها إلى حجم الهاتف هي ‎87%‎2 توفر عرضًا فائق النطاق للألعاب والتصفح والقراءة، يحجب هاتف HUAWEI Y6s أيضًا الضوء الأزرق الضار بفضل شاشته المعتمدة من TÜV Rheinland التي تحمي عينيك من كل الجوانب.

الكاميرا الخلفية مذهلة تبلغ دقتها 13 ميجابكسل والكاميرا الأمامية المُحسِّنة للصور التي تبلغ دقتها 8 ميجابكسل، تتميز الكاميرا بعدسة واسعة وعريضة ذات فتحة حجمها f/1.8 تستقبل الضوء بنسبة %50 أكثر من غيرها من العدسات،6 وبذلك تُحسّن الكاميرا جودة صورك الرائعة ووضوحها سواء في النهار أو الليل.

وبالنسبة للمعالج: تتضمن مجموعة الشرائح المضمنة في المعالج ثماني النواة الذي يعمل بدقة تصنيع 12 نانومترًا أربعة أنوية كبيرة ترددها 2.3 جيجاهرتز وأربعة أنوية صغيرة ترددها 1.8 جيجاهرتز، مما يُحسّن أداء التشغيل بشكلٍ فعّال للوصول إلى أقصى سرعة وتقليل استهلاك الطاقة بكفاءة.

يتميز الهاتف ببطارية سعتها 3,020 مللي أمبير مع خاصية التحسين الذكي للبطارية. تتعاون البرمجيات مع مكونات الجهاز معًا للحفاظ على استمرارية هاتفك طوال اليوم. 7

Advertisements

الهاتف به بمكبر صوت خطي فائق ونظام PA قوي وذكي، ما يجعله قادرًا على إصدار صوت أعمق بمهارة وتفاصيل صوت أوضح في الطبقات العالية حتى في الموسيقى الصاخبة. هذا الهاتف يعتبر مكبر الصوت المحمول الخاص بك أثناء الاستماع إلى الموسيقى في المنزل أو الاحتفال مع الأصدقاء أو المشي على الشاطئ.

يتضمن قارئ بصمات أصابع خلفي ويدعم فتح القفل باستخدام الوجه. يمكن فتح قفل هذا الهاتف في لمح البصر، بالإضافة إلى أنه يحمي معلوماتك الشخصية بشكلٍ مثالي.

يدعم هذا الهاتف نظام EMUI 9.1 وبفضل واجهة الهاتف البسيطة وسهلة الاستخدام، يصبح استخدامه سهلاً ومن دون قلق. يوفر الوضع السهل وخاصية استنساخ الهاتف والتنقل بإيماءات ملء الشاشة إمكانات أكثر لحياة مريحة وذكية.

يتوفر HUAWEI Y6s بلونين مستوحيين من الطبيعة هما: الأزرق الزاهي الذي يضفي لمسة مميزة على الهاتف بفضل الجزء العلوي اللامع والجزء السفلي المطفي المقاوم لآثار بصمات الأصابع بشكلٍ فعال. والأسود اللامع المزود بجزيئات عاكسة مخفية تظهر في الإضاءة وتلمع ببريقٍ فريد كالنجوم المتلألئة في السماء.