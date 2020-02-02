مميزاتها هائلة.. طريقة تفعيل ميزة الوضع الداكن في واتساب على نظام أندرويد

كتب: ضياء السقا

طرح تطبيق "واتساب"، المملوك لشركة فيس بوك، ميزة الوضع الداكن التي طال انتظارها، على غرار "ماسنجر".

وبحسب "العربية نت"، أفادت التقارير أن بعض مستخدمي الإصدارات التجريبية من التطبيق لنظام "أندرويد" قد اختبروها بالفعل، وذلك بعد أن استمر تطبيق المراسلة المملوك لشركة "فيسبوك" بالتشويق لها منذ شهور.

وكشف موقع تتبع ميزات "واتساب" WABetaInfo أن ميزة الوضع الداكن جاهزة بالنسبة لنظام "أندرويد"، كما أوضح أن الميزة يقترب ظهورها بشكل رسمي ضمن تطبيق "واتساب" لنظام "آي أو إس" iOS، وذلك بالرغم من أنها لا تزال تحتاج إلى بعض التعديلات الطفيفة قبل أن طرحها لأجهزة آيفون وآيباد.

المميزات

وجرى تصميم ميزة الوضع الداكن لتقليل سطوع الشاشة من خلال استبدال الخلفية ذات الألوان الفاتحة وفقاعات الرسائل بألوان أغمق، ويسهل الوضع الداكن التعامل مع الرسائل في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما تمنع الميزة التطبيق من استنزاف أكبر قدر ممكن من البطارية.

يمكنك الآن تفعيل (الوضع الداكن) يدويًا على واتساب، أو جعل التطبيق يطابق سمة النظام تلقائيًا إذا كان هاتفك يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10؛ حيث إن أحدث إصدار من نظام التشغيل يدعم ميزة الوضع الداكن على مستوى النظام.

إليك كيفية تفعيل الوضع المظلم في واتساب على نظام أندرويد:

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انتقل إلى تطبيق واتساب على هاتفك.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط على (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (الدردشات) Chats.

اضغط على خيار (سمة) Theme. ثم في المربع الحواري الذي سيظهر لك حدد Dark. وبمجرد الانتهاء يجب أن تشاهد تبديل الواجهة إلى سمة مظلمة.

يبدو الوضع الداكن جيدًا بشكل خاص على تطبيق واتساب، حيث تم تصميمه لتقليل سطوع الشاشة من خلال استبدال الخلفية ذات الألوان الفاتحة وفقاعات الرسائل بألوان أغمق، ما يجعل الأمر أسهل على العينين، كما يُسهل الوضع الداكن التعامل مع التطبيق في ظروف الإضاءة المنخفضة، ويساعد في تقليل استنزاف التطبيق لبطارية الهاتف أيضًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة تعمل فقط من خلال أحدث إصدار تجريبي للتطبيق (الإصدار رقم2.2.20.13) والذي يتوفر بالفعل على متجر (جوجل بلاي) Google Play.

إليك حل مؤقت لمستخدمي الإصدار الرسمي من التطبيق:

أحد الأسباب الرئيسية التي قد تشجع على تجربة الوضع الداكن في واتساب؛ هو إطالة عمر البطارية، ولحسن الحظ هناك طريقة تساعدك في ذلك حتى تصبح الميزة متاحة في الإصدار الرسمي للتطبيق خلال الأسابيع القادمة.

انتقل إلى تطبيق واتساب على هاتفك.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط على (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (الدرشات) Chats.

اضغط على خيار Wallpaper، ثم اضغط على خيار (لون صلب) Solid color. حيث يمكنك اختيار اللون الأسود أو الرمادي

بالرغم من أن هذا الخيار لن يغير هذا لون فقاعات الرسائل والقوائم وعناصر الواجهة الأخرى، إلا أن التقارير تشير إلى أن البكسلات السوداء تستنزف طاقة أقل بكثير من الألوان الأخرى.