شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. هكذا يمكنك معرفة ما يجمعه جوجل عنك يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد ومتصفح الإنترنت كروم على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فستكون هناك احتمالات عالية لأن تعرف جوجل كل خطوة تقوم بها، بدءًا من التطبيقات التي تقوم بتنزيلها من متجر Play إلى مواقع الويب التي تزورها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فهناك سجل كامل لهذه البيانات، وذلك بحسب موقع TOI الهندي.

ففي الواقع، إذا كنت تستخدم مساعد جوجل Assistant، فإنه يتم تسجيل جميع الأوامر التي تصدر منك لهاتفك وحفظها في حسابك في جوجل، ولحسن الحظ، تسمح لك جوجل بالوصول إلى هذه البيانات ويمكنك بالفعل زيارة إعدادات ملفك الشخصي لمشاهدة هذه البيانات، ومن المثير للاهتمام، لديك أيضًا خيار منع جوجل من تسجيل بياناتك ونشاطك على الويب.

إليك كيفية مشاهدة هذه البيانات والاطلاع عليها وإيقافها:

- للوصول إلى هذه البيانات الشخصية افتح Gmail على متصفحك في جهاز الكمبيوتر

-اضغط فوق صورة ملفك الشخصي في Gmail أعلى الزاوية اليمنى ثم انقر فوق "إدارة حساب جوجل الخاص بك".

- عند القيام بذلك، سيتم فتح صفحة إعدادات حساب جوجل بالكامل في علامة تبويب منفصلة.

- ضمن خيار "الخصوصية والتخصيص"، انقر فوق خيار "إدارة بياناتك وتخصيصها".

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- ضمن قسم "التحكم في النشاط" ، انقر فوق خيار "نشاط الويب والتطبيق".

-يحفظ هذا القسم نشاطك على مواقع وتطبيقات جوجل ، بما في ذلك المعلومات المرتبطة.

- داخل خيار "الخصوصية والتخصيص" ، ستتمكن أيضًا من الاطلاع على سجل موقعك وحتى سجل YouTube.

-لمنع جوجل من حفظ هذه البيانات، يمكنك إيقاف التشغيل بالنقر فوق مفتاح التبديل.

- تسجل صفحة سجل الحساب كل ما تفعله باستخدام النظام البيئي لـ جوجل، إلا إذا قمت بإيقاف تشغيله.

ومن المثير للاهتمام، أن جوجل تسمح لك بالتحقق من الأجهزة التي تستخدم حساب جوجل الخاص بك حاليًا، لذلك، في حالة استخدام شخص آخر لحسابك في جوجل في جهاز آخر ستتعرف عليه، أيضًا، إذا كان هناك بعض الأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول ونسيانها، فمن المستحسن التحقق من صفحة الإعدادات من حين لآخر لتأمين بياناتك الشخصية.