شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قارب روبوتى يكتشف سرعة ذوبان نهر جليدى بألاسكا أسرع 100 مرة من المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يدل قياس هذه التدفقات على كمية المياه العذبة التي تتدفق إلى المحيط من تحت الأنهار الجليدية.

ووجدت الدراسة أن الذوبان أعلى 100 مرة من تقديرات النماذج، وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها الخبراء من تحليل أعمدة المياه الذائبة، وهو الماء المنطلق عندما يذوب الثلج أو الجليد، حيث تلتقي الأنهار الجليدية بالمحيط، لأن الانجاز خطير للغاية بالنسبة للسفن بسبب تساقط ألواح الجليد خلال إبحارها.

وقالت الباحثة الرئيسية ريبيكا جاكسون، عالمة المحيطات الفيزيائية وأستاذة مساعدة في جامعة روتجرز بنيو برونزويك: "مع الزوارق الروبوتية، وجدنا إشارة مفاجئة للذوبان من طبقات من المياه الذائبة المركزة التي تدخل إلى المحيط، والتي تكشف عن الأهمية البالغة لعملية تتمثل فى تقدير معدلات الذوبان.

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ولكن لم يتمكنوا من تحديد سبب ارتفاع معدل الذوبان، ولكن مع الدراسة الجديدة، يمكن للفريق أن يستنتج أن الذوبان المحيط جزء مهم من المزيج تحت الماء.

ولعل قبل هذه الدراسات، كان لدى العلماء قياسات مباشرة قليلة لمعدلات الذوبان في الأنهار الجليدية في مياه المد، وكان عليهم الاعتماد على نظرية غير مجربة للحصول على تقديرات ونموذج تفاعلات المحيطات الجليدية.

تتحدى نتائج الدراسات تلك النظريات، وهذا العمل هو خطوة نحو فهم أفضل للذوبان في الغواصات، وهي عملية يجب تمثيلها بشكل أفضل في الجيل المقبل من النماذج العالمية التي تقيم ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيراته.