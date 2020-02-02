شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد تصميم موقع فيس بوك الجديد الشبيه بتويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت شركة "فيس بوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعى، فرصة استثنائية لعدد محدود من مستخدمى موقعها الشهير حول العالم، لتجربة تصميمه الجديد كليا لسطح المكتب، قبل اعتماده رسميا خلال الشهرين المقبلين، ويمتاز التصميم الجديد بأنه بخلفية أقل تشويشا، وأيقونات ذات ألوان أكثر سطوعا، بل أن شبهه بعض المستخدمين قالوا إنه يتشابه إلى حد كبير مع تصميم موقع "تويتر" للتغريدات.

وفى حال أن كنت من المستخدمين المحظوطين، فسوف ترى رسالة من "فيس بوك" تسألك إن كنت ترغب فى مطالعة "فيس بوك الجديد"، وفى حال موافقتك فيستم نقلك مباشرة إلى التصميم الجديد، حسب سبوتنيك.

ويمنح "فيس بوك" لمستخدميه الحرية فى العودة إلى التصميم التقليدى والحالى، فى حال عدم إعجابهم بالشكل الجديد.

ميزة أخرى يتضمنها تصميم فيس بوك الجديد، وهو "الوضع المظلم"، المتوافر على هواتف "آيفون" و"أندرويد" الذكية، وتسعى "فيس بوك" من خلال عرضها الحصرى لبعض مستخدميها، لمعرفة منهم أى ملاحظات أو عيوب فى التصميم الجديد، من أجل حلها، قبل أن تطرحه الشركة رسميا قبل حلول فصل الربيع، أى فى شهر مارس أو أبريل المقبلين.

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ويفتقر تصميم "فيس بوك" الجديد ميزة هامة، وهى عدم القدرة على تضمين المنشورات (embed)، والتى هى مفيدة للصحافة ووسائل الإعلام، وكذلك أصحاب المدونات.

وكانت شركة "فيس بوك" نوهت للمرة الأولى إلى تغيير تصميم موقعها، فى شهر أبريل 2019.

ويأتى التصميم الجديد لموقع "فيس بوك"، فى الوقت الذى تحاول فيه الشبكة الاجتماعية الأشهر، والتى تضم حوالى 2.5 مليار مستخدم شهريا، تجاوز العديد من الخلافات المتعلقة بانتهاك الخصوصية.

جدير بالذكر بلغ عدد مستخدمى فيسبوك 2.5 مليار مستخدم شهريًا، بزيادة قدرها 2 % ، مقارنةً بعدد 2.45 مليار مستخدم فى الربع الثالث من عام 2019 عندما نما عدد المستخدمين شهريًا بنسبة 1.65%.