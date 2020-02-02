تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Flip يظهر في مقطع فيديو قصير على تويتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر اليوم مقطع فيديو قصير يوضح تصميم هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip، كما يستعرض آلية فتح وإغلاق الهاتف المرتقب.

بدأ العد التنازلي بالفعل على إنطلاق فعاليات سامسونج القادمة في 11 من فبراير للإعلان عن الإصدارت الجديدة من هواتف GALAXY S20 وأيضاً هاتف الشركة الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip.

واليوم يظهر مقطع فيديو يقدم عرض حي لتصميم الهاتف، حيث نشر مقطع الفيديو على حساب Ben Geskin في تويتر، كما كشف مقطع الفيديو بشكل واضح عن تصميم الهاتف مع كاميرة خارجية مزدوجة، وشاشة ثانوية صغيرة الحجم تعمل على عرض التوقيت والتاريخ.

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أيضاً ظهرت الشاشة المرنة القابلة للطي بشكل واضح في مقطع الفيديو، مع كاميرة أمامية في ثقب الشاشة في المنتصف، أيضاً يظهر هاتف Galaxy Z Flip باللون البنفسجي اللامع في التصميم الخارجي لهيكل الهاتف، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن هذا الإصدار في الإعلان الرسمي من سامسونج.

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

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