- 1/2
- 2/2
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر إيفان بلاس تسريبات مصورة حية لهاتف جديد من نوكيا يشار إلى أنه هاتف الشركة المرتقب Nokia 5.2، والذي يعلن عنه رسمياً في مؤتمر الشركة الذي يعقد في فبراير.
ينطلق حدث نوكيا القادم في 23 من فبراير للإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة من هواتف الشركة المتوسطة، ولقد كشفت صور حية عن أحدث الإصدارات المرتقب الإعلان عنها خلال فعاليات مؤتمر HMD الذي ينطلق من برشلونة خلال هذا الشهر.
ويظهر هاتف نوكيا الذي يشار إلى أنه Nokia 5.2 بتصميم نتوء القطرة في الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يأتي بسماعات للأذن بتصميم عريض، حيث من المتوقع أن تعمل أيضاً كمكبر صوتي.
أيضاً يظهر في الجهة الخلفية للهاتف التصميم الدائري للكاميرة الخلفية الذي يتوسط الجزء العلوي، مع فلاش LED في منتصف إعدادات الكاميرة، كما يأتي مستشعر البصمة إلى أسفل إعدادات الكاميرة.
من جانب أخر يأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات إلى جانب زر التشغيل في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، بينما يأتي منفذ USB في الجزء السفلي من الهاتف.
يذكر أن هاتف نوكيا Nokia 5.2 أو الذي يعرف بهاتف Nokia Captain America يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما ينطلق بسعر 180 دولار على أن يأتي للأسواق في 4 من مارس.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات مصورة حية تكشف عن تصميم هاتف Nokia 5.2 المرتقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.