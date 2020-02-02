كيفية التحقق من مواصفات هاتف أندرويد الخاص بك

عند استخدام هواتف أندرويد لأشياء مثل التحقق من البريد الإلكتروني والتصفح عبر تويتر ومشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب، قد يكون من السهل أن ننسى أن هناك قائمة للمواصفات الفنية التي تبقي كل شيء يعمل بشكل طبيعي.

يتكون هاتف أندرويد الذكي من مجموعة متنوعة من الأشياء المختلفة، بما في ذلك معالج متطور وذاكرة الوصول العشوائي والتخزين وأكثر من ذلك بكثير، ولا تعد معرفة المواصفات الدقيقة لهاتفك ضرورية لمواصلة استخدامه بالطريقة التي تعمل بها الآن، ولكن يمكن أن توفر لك فكرة أفضل عن سبب أدائه للطريقة التي يعمل بها، بالإضافة إلى ذلك، من الممتع إلقاء نظرة خلف الستار كل فترة.

إذا كنت مهتمًا بمعرفة كل المواصفات الدقيقة التي تشكل هاتف أندرويد الخاص بك فهذه طريقة سهلة للبحث عنها في غضون ثوان.

تنزيل Inware

للتحقق من مواصفات أي هاتف يعمل بنظام أندرويد نستخدم تطبيقًا يسمى Inware، وهو تطبيق مجاني يمكنك الحصول عليه من متجر جوجل بلاي، حيث يمثل أفضل وأسهل طريقة للنظر إلى جميع مواصفات هاتفك بتفصيل كبير.

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كيفية استخدام Inware للتحقق من مواصفات هاتف أندرويد

الآن وبعد تنزيل Inware من متجر جوجل بلاي حان وقت فتحه لأول مرة وتكوين كل شيء.

افتح التطبيق

اضغط على السماح.

اضغط على السماح في النوافذ المنبثقة “هناك ثلاثة في المجموع”.

بعد الانتهاء من ذلك، أصبح برنامج Inware الآن جاهزًا للاستخدام.

ينظم Inware مواصفات هاتفك في بضعة أقسام مختلفة، بما في ذلك:

النظام

الجهاز

الهاردوير

الذاكرة

الكاميرا

شبكة الاتصال

الاتصال

إدارة الحقوق الرقمية

البطارية

حيث أن النظام هو الصفحة التي يفتح عليها Inware افتراضيًا، وهنا ستجد المعلومات المتعلقة بنظام تشغيل هاتفك، مثل إصدار أندرويد وتصحيح الأمان والجهوزية الحالية والمزيد.

وتدخل صفحة الجهاز في الجوانب المادية لهاتفك، مثل مواصفات العرض وميزات المصادقة واسم الشركة المصنعة والطراز، وتعد صفحات الأجهزة والذاكرة مثيرة للاهتمام بشكل خاص، حيث أنها تعرض قراءات حية لمقدار استخدام وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي في هاتفك في الوقت الحالي.

كما يمكنك النقر فوق رمز الإعدادات في الزاوية العلوية اليمنى للوصول إلى إعدادات Inware، وهنا يمكنك تخصيص أجزاء معينة من الواجهة وتمكين أو تعطيل المزايا التجريبية التي يتم العمل عليها، مثل قدرة التطبيق على اكتشاف كاميرات متعددة إذا كان هاتفك يحتوي على أكثر من واحدة، ويمكنك النقر على أيقونة waterdrop لتغيير سمة التطبيق، حيث أن هناك 8 منها للاختيار من بينها، حيث يفضل المستخدمون الخلفية المظلمة.