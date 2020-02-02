فيروس كورونا.. أبرز 3 مصادر موثوقة للتعرف على أحدث التطورات 

أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (2019-nCoV) – الذي ظهر أولًا في الصين – وذلك بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى عشرة أضعاف في أسبوع واحد، ووصفته بأنه “حدث غير عادي” يهدد البلدان خارج الصين ويتطلب استجابة دولية منسقة.

وللبعد عن الإشاعات التي يتداولها مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، والتعرف على آخر التطورات؛ نقدم لك هذه المصادر الموثوقة.

إليك أبرز 3 مصادر موثوقة للتعرف على أحدث التطورات حول فيروس كورونا:

1- موقع CDC:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

تراقب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عن كثب تفشي فيروس كورونا المستجد (2019-nCoV)، وتقدم على موقعها الإلكتروني صفحة مخصصة لمتابعة كل التطورات، وتنقسم إلى 6 أقسام رئيسية تتيح لك الوصول إلى كل شيء عن الفيروس ابتداءً من ظهوره والأعراض والتشخيص، وكيفية انتقاله، وحتى طرق الوقاية والعلاج.

كما يقدم الموقع خريطة عالمية توضح لك البلدان التي ظهر بها حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، والتي وصل عددها حتى كتابة هذا الموضوع إلى 28 مدينة.

2- موقع منظمة الصحة العالمية:

Advertisements

الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية مصمم بشكل جيد، ويدعم اللغة العربية، ويضم صفحة رئيسية لتغطية كل شيء حول الفيروس، وهي مقسمة إلى 5 أقسام رئيسية: قسم كيف تحمي نفسك؟، وقسم نصائح بشأن السفر، وقسم يسلط الضوء على آخر الأخبار المتعلقة بتفشي الفيروس، وقسم أسئلة متكررة حول الفيروس؛ والمزيد من المعلومات.

3- موقع coronavirus.app:

قام اثنين من المغتربين الفرنسيين المقيمين في تايوان بتطوير موقع coronavirus.app؛ وهو موقع تفاعلي سهل الاستخدام، يقدم لك تحديثات لحظية حول فيروس كورونا.

يقوم الموقع بسحب البيانات من موقع منظمة الصحة العالمية، وموقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) – مما يشير إلى أن الموقع موثوق – وبعض المصادر أخرى.

يعرض الموقع بشكل واضح الأعداد الحالية للمصابين في أعلى اليمين، ثم أعداد الوفيات وبجوارها أعداد حالات التعافي المعروفة. وفي المنتصف خريطة عالمية موضح عليها المدن التي ظهرت بها حالات إصابة؛ وتشير الدوائر الموجودة على الخريطة إلى عدد الإصابات الموجودة في منطقة معينة، وبمجرد الوقوف على دائرة سيتضح لك اسم المدينة مع ظهور الرقم الدقيق للحالات المصابة بها.

وعلى اليسار ستجد علامة تبويب (المخططات) charts، والتي تقدم لك المعلومات في رسوم بيانية توضحية.