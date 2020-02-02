تكنولوجيا: Aston Martin تؤجل إطلاق الجيل الأول من السيارات الكهربائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Aston Martin على تأجيل إطلاق الجيل الأول من السيارات الكهربائية، كما أوضحت الشركة خططها للإستقرار المالي في البداية عن طريق الحصول على تمويل من مجموعة المستثمرين.

أشارت شركة Aston Martin في تصريحاتها الأخيرة إلى أن الشركة تحتاج الآن إلى الإستقرار المالي والتركيز على خط إنتاج الشركة من السيارات التي تعتمد على العمل بالوقود، كما أكدت على تأجيل إطلاق السيارات الكهربائية الآن.

وتخطط Aston Martin للحصول على تمويل طارئ من مجموعة المستثمرين برئاسة الملياردير الكندي لورانس ستول بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني أو 659 مليون دولار للتركيز على تطوير خط إنتاج الشركة من السيارات التي تعتمد على الوقود، على أن يتم تأجيل إطلاق سيارة Rapide E الكهربائية.

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كما صرحت الشركة بخططها لإعادة إطلاق علامة الشركة الفرعية Lagonda، التي ستأتي بإصدارات جديدة من السيارات الكهربائية في 2025.

يذكر أن شركة Aston Martin قد واجهت الكثير من العقبات منذ إنهاء عملية الإستحواذ على سيارة Rapide E خلال عام 2015، ولقد أشارت Aston Martin في وقت سابق إلى خططها لإطلاق سيارة 155 Rapide Es خلال 2019، ومن جديد عادت في بداية هذا الشهر لتعلن على أن السيارة تحولت إلى مشروع للأبحاث فقط.

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