تكنولوجيا: تويتر تجلب ميزة جديدة لتطبيق منصة iOS لدعم عرض التعليقات بشكل منسق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة تويتر في دفع ميزة جديدة لتطبيق iOS، لدعم المستخدمين بتصميم وعرض منسق للتعليقات التي يتلقاها المستخدم على التغريدات.
تدعم شركة تويتر مستخدمي التطبيق على منصة iOS في متابعة تعليقات الأصدقاء بآداء أسرع، وذلك من خلال تنسيق جديد أضيف من الشركة.
تؤكد شركة تويتر على أن التنسيق الجديد للتعليقات على تطبيق iOS، سيقدم للمستخدم تجربة أفضل في متابعة الردود الجديدة، ولقد كشفت الشركة عن الميزة الجديدة في صفحة الدعم على الموقع الرسمي.
ومن المقرر أن يدعم التنسيق الجديد عرض التعليقات على التغريدات التي تأتي من جهة محددة من المتابعين بشكل مترابط، كما سيعمل التنسيق الجديد على ربط تعليقات المتابعيين بالتغريدة الرئيسية، مما يقدم تجربة أفضل وأكثر سلاسة في معرفة المستخدمين جهة التعليقات التي يتم إضافتها والتغريدة التي يتم التعليق عليها أيضاً.
يذكر أن الميزة متاحة لمستخدمي منصة iOS في الوقت الراهن، إلا أن الشركة أكدت على خططها لجلب الميزة قريباً لمنصة الأندوريد.
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