شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف تثبيت نظام التشغيل ويندوز 10 على مليار جهاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت عبر موقعها الرسمي في إيطاليا، عن تخطي عدد الأجهزة النشطة بالفعل التى تعمل بنظام تشغيل Windows 10 أكثر من مليار جهاز على مستوى العالم، فيما يأتي إعلان مايكروسوفت عن عدد الأجهزة النشطة بنظام تشغيل Windows 10 على الموقع الرسمي للشركة باللغة الإيطالية، ومن المتوقع أن تؤكد الشركة هذا الإعلان على الموقع الرسمي للشركة في سوق الولايات المتحدة.

وبحسب موقع hothardware الأمريكى، فتأتى هذه المعلومات بعد تقريرها الرسمي الأخير الذى كشف عن وصول عدد الأجهزة النشطة بنظام تشغيل Windows 10 إلى 900 مليون جهاز في شهر سبتمبر من عام 2019، فيما يدعم نظام تشغيل Windows 10 اليوم مجموعة متنوعة من أجهزة الكمبيوتر المكتبي، وأجهزة الحاسب المحمول.

وقد انضمت الكثير من الأجهزة خلال العام الماضى إلى مجموعة الأجهزة بنظام تشغيل Windows 10، ولقد أكدت شركة مايكروسوفت خلال العام الماضي على أن دعم عملاء الشركة ساهم في ارتفاع الأجهزة بنظام Windows 10 إلى 825 مليون جهاز في مايو 2019.

الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت توقعت تحقيق عدد المليار جهاز نشط بنظام تشغيل Windows 10 في وقت مبكر، حيث أشارت الشركة عند إطلاق نظام التشغيل في 2015 إلى توقعاتها بالوصول إلى رقم قياسي في 2018، إلا أن عمليات الاستحواذ الغير ناجحة، مع إنهاء هواتف لوميا أدى إلى تأخر عملاق البرمجيات في تحقيق هدفها بشكل سريع.