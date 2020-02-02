علماء يصنعون غبارا كونياً لدراسة أصل الحياة

أظهر علماء بريطانيون أنه من الممكن استخدام فرن ميكروويف لصنع غبار كوني في المختبر، فإنه كأول مادة صلبة تشكلت في التاريخ المبكر لنظم النجوم، قد يكون المفتاح لفهم الأصول الكيميائية للنجوم والكواكب وحتى الحياة نفسها، وعلى الرغم من أن عينات من الغبار الكوني قد وصلت إلى الأرض في شكل جزيئات الكواكب وغبار المذنبات والنيازك، إلا أنها نادرًا ما تكون كافية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، يمكن فحص خصائص هذه المادة من خلال الراصدات الفلكية أو عن طريق اختبار الغبار المحاكى الذي تم إنشاؤه في المختبر.

وقال ستيفن طومسون من “مصدر الضوء الماسي”، مسرع الجسيمات السنكروترونية الوطني في المملكة المتحدة: “إن تركيبة الغبار الكوني غير مفهومة جيدًا ولا يمكن حاليًا جمع عينات للتحليل”.

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وأضاف: “لذا فإن القدرة على عمل عينات تماثلية من الغبار الكونى في الميكروويف يمكن أن تساعد في إلقاء الضوء على تاريخ نظامنا الشمسي المبكر”.

وعلى الرغم من ذلك فإن إنشاء الغبار الكوني على الأرض كان عملية مكلفة ومعقدة وتستغرق وقتًا في السابق، ولكن في دراستهم، كان الدكتور طومسون وزملاؤه يعملون على طريقة لإنتاج مواد صلبة من مواد صغيرة تسمى عملية جل الهلام، وتبدأ المواد الهلامية الصلبة بثبات مماثل لشكل كريم اليد، ولذا يجب تجفيفها لتشكيل عينات الغبار.

وتستغرق عملية تجفيف المواد الهلامية بالهواء وقتًا طويلاً، وتستغرق حوالي 24 ساعة للحصول على عينة نهائية.