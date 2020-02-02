شاحن موحد لجميع جوالات أوروبا

صوت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح قرار يحث المفوضية الأوروبية على صياغة قوانين تضمن استخدام المستهلكين في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لشاحن موحد لجميع أنواع الجوالات.

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ووفقًا للموقع الإلكتروني للبرلمان، تمت الموافقة على القرار بأغلبية 582 صوتًا مقابل 40 صوتًا معارضًا للقرار، معربين عن رغبتهم باعتماد اللوائح بحلول تموز/يوليو 2020.

كما يطالب البرلمان المفوضية الأوروبية باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم اضطرار المستهلكين لشراء شاحن بمجرد شراء جوال جديد. ويرجع سبب اتخاذ هذا القرار إلى رغبة البرلمان الأوروبي في تقليل المخلفات الإلكترونية في أوروبا والتي بلغت نحو 12.3 مليون طن متري عام 2016.