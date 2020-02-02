شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تغلق متاجرها ومكاتبها فى الصين بشكل مؤقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إن خطر فيروس كورونا - كما أصبح واضحًا في الأيام القليلة الماضية - خطر حقيقي، حيث اتخذت العديد من شركات التكنولوجيا قرارات بشأن أعمالها في الصين، ولعل شركة أبل واحدة من هذه الشركات التى اتخذت مجموعة من الخطوات لذلك، حيث كشفت الشركة الآن أنها ستغلق مكاتبها ومتاجرها في البر الرئيسي للصين حتى 9 فبراير.

وبحسب موقع TOI الهندى فقد تم تأكيد ذلك في تقرير إخباري صادر عن بلومبرج، وقالت الشركة في بيان بلومبرج: "إن أفكارنا هي مع الأشخاص الأكثر تأثرًا بشكل مباشر بفيروس كورونا ومع أولئك الذين يعملون على مدار الساعة لدراسته واحتوائه، وانطلاقًا من وفرة الحذر بناءً على أحدث نصيحة من خبراء صحة بارزين، فإننا نغلق جميع مكاتب الشركات والمتاجر ومراكز الاتصال في البر الرئيسي للصين حتى 9 فبراير".

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وقالت الشركة في البيان: "متجر أبل الإلكتروني لا يزال مفتوحاً في الصين"، وقالت أبل أيضًا إنها ستواصل مراقبة الوضع مع الفيروس القاتل في الصين وتأمل في تشغيل عملياتها قريبًا، حيث جاء في البيان: "سنواصل مراقبة الموقف عن كثب ونتطلع إلى إعادة فتح متاجرنا فى أقرب وقت ممكن".

وبمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة توجه تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، إلى تويتر ليعلن أن أبل ستتبرع بأموال لمجموعات تعمل لمساعدة جميع المتضررين من الفيروس، حيث قال: "بينما يحتفل الناس في الصين وحول العالم بالعام القمري الجديد، فإننا نرسل حبنا ودعمنا للعديد من المتضررين من فيروس كورونا".

وقد كتب كوك في تغريدة له أن أبل ستتبرع للمجموعات على الأرض للمساعدة في دعم جميع المتضررين، وحتى الآن، استسلم 200 شخص في الصين لفيروس كورونا وتأثر 10000 شخص في جميع أنحاء العالم، كما تم الإعلان عن حالة طوارئ صحية عامة عالمية.