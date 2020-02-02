شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "لا تشكك فى إحساسك".. إيلون ماسك يصدر مقطوعة موسيقية إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX للفضاء وشركة تسلا للسيارات الكهربائية، أول مقطوعة موسيقية راقصة إلكترونية بعنوان "لا تشكك في إحساسك" أو ما يسمى 'Don't Doubt Ur Vibe'، وغير اسمه على تويتر إلى E "D" M، وهو اختصار لنوع الموسيقى الذى أصدر مقطوعة جديدة لها، ولكن انتقده بعض المتابعين الذين حثوه على التمسك بالصواريخ والتركيز فيها فقط.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيمكن الاستماع إلى المقطوعة على SoundCloud، حيث تم تشغيل المسار، الذي يضم غناء كتبه ماسك بنفسه، على الإنترنت أكثر من 363000 مرة خلال ساعات قليلة.

وأصدر ماسك المسار على الإنترنت تحت شعار "Emo G Records"، وكتب عملاق التكنولوجيا على تويتر: "فقط كتبت أغنية بعنوان (لا تشك في أحساسك)، مضيفا: "لقد كتبت كلمات وأداء الغناء!".

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إيلون ماسك 1 هذه الكلمات التي يؤديها ماسك بطريقة مفككة بطريقة معينة تصل إلى ثلاثة أسطر متكررة وقافية بين كلمتى "صواب" و "أنت". وتساءل ماسك: "كن .. السبب.. هذا.. صحيح"، مضيفا: "كن.. السبب.. إنه.. أنت"، وكرر جزءًا من الأغنية. وأجاب أحد مستخدمى تويتر على التغريدة: "ربما عليك أن تتمسك بالصواريخ".

تويتة إيلون مايك

وتعد مقطوعة "لا تشك فى إحساسك" ليس أول عرض يقدمه عملاق التكنولوجيا في عالم الموسيقى، بل أنه في مارس 2019، أصدر مقطوعة أخرى باسم "RIP Harambe"، وهو مسار موسيقى الراب تكريما لغوريلا حديقة حيوان سينسيناتي التي قُتلت في عام 2016 بعد أن صعد طفل إلى قفصها واضطروا لقتلها لحماية الطفل. كما تم تسجيل كلمات هذه الأغنية من جانب الفنان المقيم في لوس أنجلوس Yung Jake.