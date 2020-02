شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: The Sims 4 تتجاوز 20 مليون لاعب منذ إصدارها فى 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت لعبة The Sims 4 من الحصول على 20 مليون لاعب منذ إصدار اللعبة لأول مرة عام 2014، حيث من المنتظر أن تحتفل سلسلة ألعاب The Sims خلال الأسبوع المقبل بمرور 20 عاما على أول إصدار، حيث حصلت اللعبة على الكثير من الشعبية بشكل كبير بين المستخدمين على مدار الأعوام، وقد أعلنت شركة Electronic Arts المطورة للعبة عن هذه النتيجة المهمة لها.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى فإن لعبة The Sims 4 تعتبر أطول عنوان في السلسلة يحظى بسنوات تشغيل، حيث صدرت اللعبة لأول مرة عام 2014 حيث مر أكثر من 6 سنوات على إطلاقها، فيما صرح Andrew Wilson المدير التنفيذي لشركة Electronic Arts بأن ألعاب The Sims سوف يحظى بدعم على المنصات القادمة.

وكانت شركة Maxis المطورة للعبة قد أعلنت في سبتمبر 2018 عن حاجتها مصممين للعمل على لعبة AAA في مراحل التطوير الأولية وتتطلب هذه الوظيفة العمل على الشخصيات، الشعر، الملامح والملابس، ومنذ ذلك الوقت وفريق التطوير يعملون على ألعاب جديدة ومن المتوقع أن تكون جزءا من سلسلة The Sims.

