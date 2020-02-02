علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تسلا تزيد من مدى سيارتها القادمة Model Y.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت شركة تسلا من زيادة مدى المسافة التي تقطعها سيارتها الجديدة Model Y بفضل جهود الأبحاث والتطوير، حيث أعلنت تسلا سابقاً أن السيّارة قادرة على قطع 450 كيلو متراً بالشحنة الواحدة، وقد نجحت التحديثات مثل حجم الإطارات ونوعية الكوابح ونظام الدفع التي من شأنها أن تؤثر على تسارع السيارة وسرعتها القصوى بزيادة المدى الذى تقطعه Model Y إلى مسافة 507 كيلومترات بالشحنة الواحدة.

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وبحسب موقع engadget الأمريكى فقد أعلنت تسلا عن طرح السيارة بنسختين تمتلك كلاهما بطارية بسعة 75 كيلو واط، بحيث تعمل الأولى وفق نظام دفع رباعي متواصل لجميع العجلات AWD، وستوفر تلك النسخة تسارعاً من 0 إلى 100 خلال 3.5 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتراً بالساعة.

أما النسخة الثانية فإنها ستتوفر بنظام الدفع الخلفي وستكون ذات تسارع أقل بحيث تصل إلى سرعة 100 كيلومتر بالساعة خلال 4.8 ثانية، لكنّها قادرة على توفير مدى أكبر يصل إلى 507 كيلومترات بالشحنة الواحدة.

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يذكر أن هاكر قام مؤخرا بنشر بعض التسريبات والأسرار بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، تتعلق بتحديثات التصميمات المتعلقة بسيارات شركة "تسلا" الأمريكية الحديثة، حيث قال إن تسلا كانت تخطط لإدخال أجهزة جديدة لسياراتهم S وX النموذجية، وتتضمن التعديلات التى يدعى هذا الشخص قيام تسلا بها، إدخال خيارات بطارية جديدة وإعادة تصميم التعليق، وأمور تتعلق بشحن البطارية، حيث قال إن تسلا أضافت شاحن جهاز لاسلكى إلى أقدم طرازين لسيارتها، والشاحن مدمج فى وحدة التحكم المركزية، كذلك أكد أن الشركة ستكشف عن خطط لنوع جديد من منفذ الشحن.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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