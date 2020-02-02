شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تزيد من مدى سيارتها القادمة Model Y.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت شركة تسلا من زيادة مدى المسافة التي تقطعها سيارتها الجديدة Model Y بفضل جهود الأبحاث والتطوير، حيث أعلنت تسلا سابقاً أن السيّارة قادرة على قطع 450 كيلو متراً بالشحنة الواحدة، وقد نجحت التحديثات مثل حجم الإطارات ونوعية الكوابح ونظام الدفع التي من شأنها أن تؤثر على تسارع السيارة وسرعتها القصوى بزيادة المدى الذى تقطعه Model Y إلى مسافة 507 كيلومترات بالشحنة الواحدة.

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وبحسب موقع engadget الأمريكى فقد أعلنت تسلا عن طرح السيارة بنسختين تمتلك كلاهما بطارية بسعة 75 كيلو واط، بحيث تعمل الأولى وفق نظام دفع رباعي متواصل لجميع العجلات AWD، وستوفر تلك النسخة تسارعاً من 0 إلى 100 خلال 3.5 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتراً بالساعة.

أما النسخة الثانية فإنها ستتوفر بنظام الدفع الخلفي وستكون ذات تسارع أقل بحيث تصل إلى سرعة 100 كيلومتر بالساعة خلال 4.8 ثانية، لكنّها قادرة على توفير مدى أكبر يصل إلى 507 كيلومترات بالشحنة الواحدة.