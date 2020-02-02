كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أضف شاشة ثانية إلى هاتفك الذكي باستخدام “castAway”

متابعة-سنيار: castAway هي حافظة جديدة مصممة لإضافة شاشة ثانية إلى هاتفك الذكي مما يتيح لك الاستفادة من مجموعة واسعة من الميزات الجديدة.

تسمح لك حافظة castAway بفتح تطبيقات متعددة في وقت واحد، والنسخ واللصق، والوصول إلى الملفات والصور من أي من الشاشات.

حافظة castAway، ملحق جديد رائع يضيف شاشة ثانية رفيعة جدا لهاتفك الذكي المفضل، حيث أن الشاشة الثانية عبارة عن جهاز لوحي قوي يستند إلى Chromium يتيح لك القيام بمهام متعددة أثناء التنقل.

تشمل ميزات castAway:

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– castAway تتصل بأي هاتف يعمل بنظام iOS أو Android وتواصل العمل حتى عندما تكون منفصلة عن هاتفك الذكي.

– تتميز بخيار تشغيل مزدوج يتيح لك تحويلها بسرعة إلى لوحة مفاتيح أو لوحة التتبع أو وحدة تحكم أكبر لهاتفك.

– مجهزة بالكامل بشاشة تعمل باللمس عالية الدقة وواي فاي وبلوتوث وكاميرات أمامية وخلفية ومقبس صوت.

– تتيح لك فتحة SD المدمجة توسيع مساحة التخزين وتفريغ الصور من هاتفك.

– يمكن للبطارية المدمجة القيام بواجب مزدوج واستخدامها لتعزيز هاتفك الذكي.

ستتوفر حافظة castAway، المتاحة للدعم على موقع Indiegogo بثلاثة أحجام لطرازات:

S بشاشة 5.8 بوصة للهواتف الذكية المزودة بشاشات بحجم مماثل

L بشاشة 6.3 بوصة للهواتف الذكية المزودة بشاشات بحجم مماثل

XL بشاشة 6.9 بوصة للهواتف الذكية المزودة بشاشات بحجم مماثل.