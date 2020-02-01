بعد اختراقه من «هاكرز” إيراني» وتوقف نشاطه.. «الصحة» تستعيد موقعها الإلكتروني.. وزير الاتصالات يعترف: تم اخترق الصفحة

نجحت وزارة الصحة والسكان، في استعادة الموقع الرسمي للوزارة، وذلك بعد مرور 4 ساعات على اختراقه من قبل “هاكرز” إيراني.

وعلقت وزارة الصحة استخدام الموقع الرسمي الخاص بها، وذلك لتقويته قدر الإمكان ومنع اختراقه بأي طريقة مرة آخرى. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

اختراق قراصنة

واخترق قراصنة انترنت موقع وزارة الصحة المصرية، بشكل مفاجيء اليوم السبت، ونشروا صورا لأعلام إيرانية وقناع فانديتا الشهير.

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة عازمة على مواصلة التطوير، وتحسين مستوى الخدمة، خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل على ذلك.

اختراق موقع وزارة الصحة

وأكد أنه فيما يخص اختراق موقع وزارة الصحة تم التعامل مع الأمر ولم يستمر سوى سويعات قليلة وتم وقف الهجمة، ويتم التواصل مع وزارة الصحة للوقوف على بعض الثغرات والجوانب الفنية والتقنية لمنع تكرار هذا الأمر مرة أخرى، لافتا إلى أن هناك محاولات عديدة تتم للتصدى لمثل هذه المحاولات. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

تأسيس مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة

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وأضاف إن الدولة تعمل على تأسيس مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقام على مساحة 220 فدان، تنتهي المرحلة الأولى منها العام الحالي، وتشتمل على مجال البحوث والتطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي، وبحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنشاء مركز للتدريب، والتكنولوجيات المساعدة، لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر عدد من التطبيقات التكنولوجية المختلفة، وأكاديمية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل كذلك إنشاء أول جامعة من نوعها في الوطن العربي وأفريقيا لتكنولوجيا المعلومات، والتي تعد أول جامعة معلوماتية في الوطن العربي، مؤكدا أنه لا يمكن إتمام المشروعات دون وجود بنية تحتية قوية في الاتصالات والإنترنت.

سرعة الإنترنت في مصر بلغت 5.7 ميجا بايت في الثانية 2018

وأوضح طلعت، أن سرعة الإنترنت في مصر بلغت 5.7 ميجا بايت في الثانية في 2018، حيث كانت تحتل مصر المركز ال 40 على مستوى أفريقيا، من بين 44 دولة، إلى أن تم الاستثمار في مجال البنية التحتية للإنترنت، بمبلغ مليار و600 مليون دولار، بما يعادل 30 مليار جنيه، لتحتل مصر المركز السادس في ديسمبر 2019، وتصبح السرعة 26.5 ميجابايت في الثانية.

وأكد وزير الاتصالات، ولفت الوزير إلى أن هناك تنسيق بين الوزارة ووزارة النقل من أجل الوقوف على منظومة الطرق الذكية لتتمتع بنظام الرقمنة الجديد وخدمات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن المواطن البسيط سيتمتعوا بكافو هذه خدمات الرقمنة بمختلف مستوياتهم.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الثامنة التى يعقدها حزب مستقبل وطن، لمناقشة دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء مصر الرقمية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات.

أدار الندوة العامري فاروق، أمين شؤون الهيئات الاستشارية، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب، محمد الجارحي، والنائب أحمد بدوي أمين شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحزب، وعددا من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات المختلفة بالحزب، وعددا من أعضاء مجلس النواب عن الحزب، وأمناء وقيادات الحزب بالمحافظات، وعددا من قيادات وزارة الاتصالات.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، خطة عمل الوزارة ، ومستقبل الرقمنة فى مصر، ودور الوزارة فى بناء مصر الرقمية، من خلال عرض فيلم تسجيلى حول الجهود المبذولة فى هذا الإطار، جاء ذلك خلال ندوة بحزب مستقبل وطن، حيث أوضح أن بناء مصر الرقمية ليست مسؤولية الوزارة وحدها، وليست الحكومة أيضا بمفردها، ولكنها مسئولية متكاملة، للقطاع الخاص والحكومة، وكل أفراد المجتمع، وأن مصر الرقمية ترتكز على التشريعات والحوكمة، والبنية التحتية المؤهلة، بالإضافة للتحول الرقمى، وبناء الإنسان للوصول للهدف المنشود.

أداء الحكومة وتعزيز الإدارة

وأضاف طلعت، أن مصر الرقمية مظلة أشمل واسع تشمل تطوير أداء الحكومة وتعزيز الإدارة، وإدارة السياسات بعد تحليلها، وحفظ التراث المصرى على نحو يحفظه لتعظيم الاستفادة منه، وخلق فرص عمل واستثمارات لمشروعات فى مصر الرقمية، وأن الخدمات الحكومية ملف فى منتهى الأهمية، يستحوذ على اهتمام ضخم وتركيز كبير، وحجم استثمارات كبير من أجل الاستمرار من أجل الخدمات التى تقدم للمواطنين والطرق التى تؤدى بها.