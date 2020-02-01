- 1/3
- 2/3
- 3/3
بدأت شركة آبل مرحلة الإنتاج التجريبي من هاتفها الذكي (آيفون إس إي 2) iPhone SE 2، وذلك وفق ما أفاد موقع صيني.
ونقل موقع My Drivers عن مصادر في الصناعة الصينية أن الشركة الأمريكية بدأت مرحلة الإنتاج الشامل من الهاتف الذي سيأتي مع تصميم شبيه بتصاميم هواتف آيفون 6، وآيفون 7، وآيفون 8.
ومنذ أن بدأ الحديث عن جيل ثانٍ من هاتف (آيفون إس إي) iPhone SE – الذي أُطلق نهاية شهر آذار/ مارس 2016 – كان يُعتقد أن الهاتف سيُسمى (آيفون إس إي 2)، ولكن مصادر موقع My Drivers ذكرت أن الهاتف سيُسمى بدلًا من ذلك آيفون 9، ليكون استمرارًا لهواتف آيفون 6، و7، و8. كما ذكرت أنه سيُطلق في شهر آذار/ مارس المقبل. وستصنع الشركة 30 مليون وحدة منه.
ووفقًا للتقرير، فستبدأ مرحلة الإنتاج الشامل لهاتف آيفون 9 منتصف شهر شباط/ فبراير الحالي. والهدف من إطلاق هذا الهاتف جذب المستخدمين في الأسواق الناشئة حيث يبحث المستهلكون عن هواتف آيفون بسعر لا يزيد عن 3,000 يوان صيني (ما يعادل نحو 432 دولارًا أمريكيًا). مع الإشارة إلى أن هاتف (آيفون إس إي) بِيع بسعر 399 دولارًا أمريكيًا.
ومع أن مواصفات الهاتف ما تزال غير معروفة، إلا أن التسريبات تحدثت عن هاتف يقدم مواصفات شبيهة بهاتف (آيفون 6إس) مع شاشة صغيرة لا يتجاوز قياسها 4.7 بوصات.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير: آبل بدأت مرحلة الإنتاج التجريبي لهاتف آيفون 9 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة العربية للأخبار التقنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.