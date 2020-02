مايكروسوفت تعتزم إطلاق ميزة تحميك من البرمجيات المزعجة في متصفح إيدج

تعتزم شركة مايكروسوفت دعم ميزة تمنع التطبيقات غير المرغوبة المحتملة من أن تُنزَّل من خلال متصفح الويب (إيدج) Edge، الذي أطلقت النسخة الجديدة كليًا منه منتصف شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم.

وتُعرف تلك التطبيقات باسم (برمجيات الإعلانات) adwares أو (البرمجيات الفارغة) crapware، وهي لا تكون بالضرورة برمجيات خبيثة، إنما أشرطة أدوات قد تعرض إعلانات مزعجة، أو إشعارات، أو تخفي أدوات لتعدين العملات المشفرة.

ويستخدم متصفح (إيدج) بالفعل (مرشح الشاشة الذكي) SmartScreen Filter للحماية من التصيد، والبرمجيات الخبيثة، ولكن هذه الميزة قد تمنع اختياريًا التنزيلات التي تحتوي شفرات غير مرغوب فيها محتملة.

