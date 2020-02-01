مايكروسوفت تعتزم إطلاق ميزة تحميك من البرمجيات المزعجة في متصفح إيدج

تعتزم شركة مايكروسوفت دعم ميزة تمنع التطبيقات غير المرغوبة المحتملة من أن تُنزَّل من خلال متصفح الويب (إيدج) Edge، الذي أطلقت النسخة الجديدة كليًا منه منتصف شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم.

وتُعرف تلك التطبيقات باسم (برمجيات الإعلانات) adwares أو (البرمجيات الفارغة) crapware، وهي لا تكون بالضرورة برمجيات خبيثة، إنما أشرطة أدوات قد تعرض إعلانات مزعجة، أو إشعارات، أو تخفي أدوات لتعدين العملات المشفرة.

ويستخدم متصفح (إيدج) بالفعل (مرشح الشاشة الذكي) SmartScreen Filter للحماية من التصيد، والبرمجيات الخبيثة، ولكن هذه الميزة قد تمنع اختياريًا التنزيلات التي تحتوي شفرات غير مرغوب فيها محتملة.

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وعُثر على الميزة الجديدة في

Wait, what is this new setting in Edge? Is Edge trying to save me from downloading potentially unwanted apps, such as toolbar/adware? Why, yes it is! What used to be a enterprise Windows Defender Antivirus feature is making its way to consumers. Now in beta. pic.twitter.com/D4lYLKqAWL — Amitai Rottem (@AmitaiTechie) January 30, 2020

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من متصفح (إيدج) مما يعني أنها قد تصل إلى النسخة النهائية من المتصفح قريبًا، ومع ذلك، فإنه يظهر أن مايكروسوفت لا تُفعِّل الميزة افتراضيًا، لذا سيكون على المستخدم تفعيلها بنفسه من إعدادات المتصفح للاستفادة من وظائفها.

يُشار إلى أن متصفح كروم من جوجل، ومتصفح فايرفوكس من موزيلا يوفران مزايا مشابهة للحماية من التصيد والبرمجيات الخبيثة، ولكن مايكروسوفت تزعم أن الميزة الجديدة لمتصفح (إيدج) ستكون أفضل. كما يُشار إلى أن مايكروسوفت اعتادت تقديم هذه الحماية فقط للشركات باستخدام خدمة Microsoft Defender Advanced Threat Protection.