آبل تقرر إغلاق جميع متاجرها في الصين بسبب كورونا

قالت شركة آبل اليوم السبت: إنها ستغلق جميع متاجرها الرسمية ومكاتبها في الصين القارية حتى 9 شباط/ فبراير الجاري، حيث تصاعدت المخاوف من تفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات أكثر من الضعف إلى أكثر من 250 شخصًا منذ أسبوع.

وقالت آبل في بيان: “بسبب الحذر الشديد وبناءً على أحدث نصيحة من خبراء صحة بارزين، فإننا نغلق جميع مكاتبنا ومحلاتنا ومراكز الاتصال التابعة لنا في البر الرئيسي للصين حتى 9 شباط/ فبراير”. وأضافت الشركة أنها تتطلع إلى إعادة فتح المتاجر “في أقرب وقت ممكن”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أغلقت شركة آبل ثلاثة متاجر في الصين بسبب المخاوف من انتشار الفيروس، لتنضم إلى عدد من تجار التجزئة الأجانب، بما في ذلك: شركة ستاربكس وشركة ماكدونالدز، الذين أغلقوا متاجرهم مؤقتًا كإجراء وقائي. وفي الوقت نفسه، دعت العديد من الشركات الأخرى الموظفين في الصين إلى العمل من منازلهم والتوقف عن السفر غير الضروري للعمل في الأسبوع الأول من شهر شباط/ فبراير.

يُشار إلى أن الشركات في الصين تستعد في مثل هذا الوقت من كل عام للعودة إلى عملياتها الطبيعية بعد نهاية عطلة رأس السنة القمرية التي تستمر أسبوعًا.

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ولا تزال آبل تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الصين في مبيعات الهواتف الذكية وكذلك في سلسلة التوريد والتصنيع. وقد علقت العديد من المصانع في مقاطعة خوبي، بما في ذلك المصانع التي تديرها شركات مثل: AB InBev، وGeneral Motors، الإنتاج مؤقتًا بسبب الفيروس.

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وفي المكالمة الأخيرة لتوضيح الأرباح، قال (تيم كوك) – المدير التنفيذي لشركة آبل: إن الشركة تعمل على وضع خطط تخفيف للتعامل مع خسائر الإنتاج المحتملة من مورديها في ووهان، وهي المدينة التي بدأ فيها تفشي الفيروس، كما أنها موطن العديد من موردي آبل.