شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: قريبا سيارات تسلا الكهربائية ستقطع 400 ميل بشحنة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، إنه لن يمر وقت طويل قبل أن يقطع Model S مسافة 400 ميل بشحنة واحدة، حيث تقترب تسلا من تسجيل علامة فارقة لسياراتها الكهربائية، وهذا يعني أن السائقين سيكونون قادرين على الاقتراب إلى حد ما من القدرة على قيادة السيارة طوال الطريق من مدينة نيويورك إلى العاصمة ثم العودة مرة أخرى من خلال دورة شحن واحدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، من شأن هذا النطاق أيضًا أن يعزز مكانة السيارة الكهربائية في الجزء العلوي من سلسلة المجموعة عند المقارنة مع المنافسين.

وعلى الرغم من أن النطاق لن يكون قفزة هائلة على النطاق الحالي للشركة، فيتم الإعلان عن الموديلات الحالية على أنها تتمكن من مسافة قصوى تصل إلى 373 ميلًا في شحنة واحدة، إلا أن الادعاء بأنها ستصل قريبًا إلى 400 علامة على إقرار ماسك بأن تسلا ستواصل تحسين تكنولوجيا البطارية.

كما أن تسلا قررت العمل على تقنيتها الخلوية الحالية وتخطط لإصدار تقنية جديدة وحزم بطاريات أكبر في وقت لاحق من هذا العام.

Advertisements

ويبدو أن تعليق ماسك وتأكيده بأن Model S سترفع مداها قريبًا تعزز مصداقية التقارير التي وردت العام الماضي، والتي تشير إلى أن الشركة تعمل على تطوير تكنولوجيا البطاريات الخاصة بها.

وفقًا لتقرير صادر عن CNBC ، والذي أجرى مقابلات مع العديد من الموظفين السابقين والحاليين في شركة صناعة السيارات، تعمل الشركة بنشاط على تطوير خلايا البطارية الخاصة بها والتي من شأنها أن تسمح تسلا بقطع علاقاتها مع الشركات التى تدعمها بهذه التقنية.

كما أن تجارب تسلا التي يُقال إنها تجري في مختبر سري بجوار كوكب التصنيع في فريمونت بكاليفورنيا، ستكون بمثابة إضافة للشركة التي تعتمد سياراتها الكهربائية على تقنية بطاريات متطورة ومتقدمة.