شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ناشئة تخطط لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء بجهاز طرد مركزى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط شركة تقنيات الصواريخ "سبين لانش" لإطلاق رحلات طيران تجريبية عبر جهاز طرد مركزي ضخم يدعى "كاينتك لانش سيستم" مبكرًا هذا العام وفقًا لما أوردته مجلة وايرد، حيث تعتمد هذه الفكرة الغريبة على جهاز طرد مركزي لتسريع حمولة صغيرة حتى تصل إلى سرعة تزيد عن 8,000 كيلومتر في الساعة ضمن حجرة فراغ، وذلك بحسب موقع مرصد المستقبل الإماراتى.
وما إن تصل إلى السرعة المطلوبة حتى يفتح باب خاص بقناة الإطلاق، فتنطلق الحمولة إلى طبقة الستراتوسفير، ثم يشتعل محركها ليرسلها إلى مدارها، إلا أن هذه الفكرة ما زالت نظرية حتى الآن، فيما تهدف الشركة الناشئة من هذه الفكرة خفض كمية وقود الصواريخ المستخدمة في كل إطلاق. وتزعم أنها قادرة على إطلاق أكثر من خمس حمولات يوميًا، علمًا بأن ذلك يستغرق من الشركات الأخرى شهرًا على الأقل، وفقًا لمجلة وايرد.
وعلى الرغم من أن تلك القوة الهائلة للتسارع لم تلحق ضررًا بهاتف آيفون في الحمولة المسرعة، ما زال الخبراء قلقين من احتمال تلف الأجهزة الإلكترونية خلال الدوران، إلا أن الشركة تتابع عملها على الرغم من هذه الانتقادات. ففي مايو بدأت الأعمال الإنشائية لمنشأة اختبارية جديدة يبلغ حجمها ثلاثة أضعاف حجم المنشأة الحالية في ولاية نيو مكسيكو. بالإضافة إلى أنها وقعت عقدًا مع وزارة الدفاع الأمريكية في يونيو الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: شركة ناشئة تخطط لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء بجهاز طرد مركزى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.