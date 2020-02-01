طريقة التحكم في dpi mouse في ويندوز 10

مفهوم DPI MOUSE هو أحد النقاط والمميزات التي تختلف من فأرة لأخرى ومن شركة لأخرى وهي ببساطة إختصار لكلمة Dots per inch أي أنها عدد النقاط التي يتمكن الماوس من التحرك فيها في كل بوصة يتحركها بشكل فيزيائي، وبشكل أبسط فهي حساسية الماوس للحركات المختلفة مهما كانت صغيرة أو بسيطة.

هذا الأمر مقارب للغاية مما يعنيه مثلاً حساسية اللمس أو إستجابة الشاشة للمس ودقتها، بالطبع كلما زاد معدل dpi mouse كلما أصبح أكثر دقة وأكثر إستجابة للحركات الصغيرة وبالرغم من أن هذا قد يبدو أمرنا مناسباً فهذا لا يكون مناسباً دائماً.

عندما تبدأ بلعب لعبة تصويب FPS ستكون حساسية الفأرة أمر هام للغاية وكلما زاد رقم dpi mouse كل ما أصبحت الفأرة حساسة أكثر وكلما تمكنت من إقتناص الطلقات المناسبة بشكل أفضل والعكس صحيح ولكن هناك حد عندما تزيد dpi mouse عنه يصبح التحكم في الفأرة امراً صعباً للغاية لذا فيجب أن تتحكم في الحد الذي ستعمل به فأرتك وهذا أمر هام للغاية حتى لا تضطر إلى تحطيمها أو تغييرها.

التحكم في dpi mouse :

يمكنك التحكم في هذه الإعدادات من داخل إعدادات Windows 10 بسهولة للغاية، بالطبع الفأرات التي تأتي من شركات جيدة وكبيرة في العادة تأتي مدعومة بشكل مسبق ببرامج يمكنها تغيير والتحكم في dpi mouse ولكن اليوم سنخبرك بطريقة سرية لتتمكن من التحكم والإستمتاع بها دون أن تحتاج إلى تحميل البرنامج المسبق لهذا الأمر.

في البداية توجه إلى قائمة Settings الموجودة في Windows 10 من خلال البحث عنها في Start ثم قم بالضغط على Devices لتفتح لك الشاشة التالية.

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داخل هذه الشاشة قم بالضغط على كلمة Mous في جهة اليسار ثم Additional mouse options في جهة اليمين لتنتقل إلى الشاشة التالية.

الأختيار الأول الذي ترغب في تغييره هو Motion وستقوم بتحريك المؤشر حتىيصل إلى رقم يكون مرضياً بالنسبة لك وتستطيع من خلاله التحكم في الـ dpi mouse بشكل جيد ومرضي لك .

والثاني وهو Enhance pointer precision هذا الإختيار ببساطة يسمح للويندوز بأن يتوقع المكان الذي كنت ترغب في النقر عليه وتحريك المؤشر تلقائياً إليه.

في عالم الألعاب هذا الإختيار يكون مزعجاً للغاية ولذلك يمكنك أن تتركه أو تلغيه كما ترغب فالأمر يعود إليك بشكل شخصي.

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