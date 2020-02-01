أفضل بدائل العاب فلاش في 2020

لفترة كبيرة ظلت العاب فلاش هي واحدة من أهم الألعاب وأكثرها تحميلا وإستخداماً على جميع الأجهزة وهذا لأنها ببساطة لم تكن تتطلب الكثير من المجهود لتعمل أو لتقوم بتحميلها وكل ما كان عليك فعله بكل بساطة هو البحث عن اللعبة التي ترغب في تحميلها ثم تحميلها وإستخدامها مباشرةً من خلال المتصفح الخاص بك.

ولكن هذه الأيام ولت وإنتهت والآن لن تتمكن من الوصول إلى العاب فلاش مجدداً وهذا لأن تقنية جديدة ستحل محل تقنية Flash البرمجية والتي كانت تعتمد عليها هذه الألعاب وهذه التقنية تدعى HTML5 وهي التي تستخدمها وتدعمها جميع المتصفحات الحديثة.

بالطبع واحد من أهم ما يميز هذه التقنية هي أنها تعمل بكفاءة على جميع المتصفحات والأجهزة بما فيها متصفحات وأجهزة Mac وأيضاً الويندوز لذا لا تقلق حول هذا الأمر.

أفضل بدائل العاب فلاش :

كما قلنا المجموعة التي سنذكرها اليوم من الألعاب هي بدائل العاب فلاش تعمل بإستخدام تقنية HTML5 الجديدة والمحسنة للغاية بدلاً من تقنية فلاش التي عفا عليها الزمن.

كما يبدو من إسم اللعبة فإنها تنتمي إلى مدرسة الألعاب التي تتضمن الكثير من الركض في مضمار طولي طويل ومحاولة جمع أكبر عدد ممكن من النقاط مثل لعبة Subway مثلاً.

اللعبة تتكون من 30 مهمة وكل مهمة تتطلب مستوى مهارة مختلف عن السابق وتقدم تحديات أصعب.

تعتبر هذه اللعبة نسخة من لعبة Solitaire المعروفة لأجهزة الويندوز والتي كانت تصدر معه في الماضي بشكل مجاني ولكن هذه اللعبة تأخذ شكل وتقتبس ثييم عالم المايا حتى تتمكن من الإستمتاع بها بشكل مناسب.

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في الواقع لا يوجد الكثير مما يمكن قوله عن هذه اللعبة حيث أنك ستعرفها من خلال الصورة التي ستظهر أمامك على الشاشة.

اللعبة تعتبر إعادة تصور لواحدة من كلاسيكات عالم الألعاب والتي تربينا عليها .

تعتبر هذه النسخة هي لواحدة من أشهر الالعاب الموجودة في الفترة الماضية على مختلف المنصات بدايةً من Steam وإنتهاءً بالهواتف المحمولة.

اللعبة تعتمد على حل الألغاز الغريبة التي تظهر لك بالإضافة لإعتمادها على موسيقى مميزة وتصميم رسومي أكثر من مميز.

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