تكنولوجيا: رصد هواتف Galaxy S20 في قوائم Geekbench بذاكرة 12 جيجا بايت رام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Galaxy S20 في قوائم Geekbench إستعداداً للإعلان الرسمي، حيث رصدت الإصدارات الجديدة بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ومعالج Snapdragon 865.

بدأ العد التنازلي لإنطلاق مؤتمر سامسونج للإعلان عن هواتف Galaxy S20 في 11 من فبراير، ولقد مرت الهواتف بالفعل بإختبارات Geekbench 5.1.

وتظهر هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus وأيضاً Galaxy S20 Ultra في التسريبات بمعالج Snapdragon 865 من كوالكوم، لذا تشير التوقعات إلى أن النماذج المميزة بمعالج سامسونج 9830 ستقدم فقط في السوق الأوروبي.

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أيضاً تأتي الإصدارات الثلاثة بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كما يتطابق آداء هواتف Galaxy S20 مع الإصدارات الجديدة من الهواتف المرتقبة التي تضم أيضاً معالج Snapdragon 865.

كما يظهر هاتف Galaxy S20 في التسريبات بنموذج رقم SM-G981، بينما يظهر هاتف Galaxy S20 Plus بنموذج رقم SM-G986، أيضاً يأتي هاتف Galaxy S20 Ultra بنموذج رقم SM-G988.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج ستقدم إصدار Galaxy S20 Ultra بنموذج 5G فقط، لذا لن يتوفر إصدار 4G من أعلى إصدارات Galaxy S20 عند إنطلاقه للأسواق.

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