براءة إختراع من Huawei تكشف عن هاتف قابل للطي مع ست كاميرات وقلم إلكتروني

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Huawei عن هاتفها الذكي القابل للطي Huawei Mate X في شهر فبراير من العام الماضي، وفي شهر سبتمبر، قدمت براءة إختراع جديدة إلى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية المعروف إختصارًا بإسم USPTO لهاتف جديد قابل للطي مع دعم للقلم.
الآن، نحن ننظر إلى براءة إختراع أخرى قدمتها الشركة الصينية لمكتب الملكية الفكرية للإتحاد الأوروبي المعروف إختصارًا بإسم EUIPO، وهي براءة الإختراع التي تكشف عن هاتف ذكي آخر قابل للطي يمكن أن يكون Huawei Mate X2. تصف براءة الإختراع هذه جهازًا قابلاً للطي بتصميم مماثل لتصميم Huawei Mate X الحالي، ولكن هناك بعض الإختلافات.
في البداية، هذا الهاتف الجديد يُطوى إلى الداخل بينما يُطوى Huawei Mate X نحو الخارج. إلى جانب ذلك، أتى الهاتف Huawei Mate X بأربع كاميرات، ولكن الهاتف الذي يظهر في براءة الإختراع الجديدة يضم ست كاميرات، إثنتان في الأمام وبالضبط في الشريط الجانبي، وأربعة في الخلف.
يحتوي الشريط الجانبي على شاشة ثانوية ويضم القلم، والذي يبدو مختلفًا عن الذي رأيناه في شهر سبتمبر الماضي. يمكنك الإطلاع على الرسومات أدناه للحصول على فكرة أفضل.
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