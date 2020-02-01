مبيعات الأجهزة اللوحية تنخفض بنسبة 0.6% في الربع الرابع من العام 2019، وآبل تواصل القيادة

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد إرتفاع طفيف خلال الربع الثالث من هذا العام، تراجعت مبيعات الأجهزة اللوحية في جميع أنحاء العالم مرة أخرى في الربع الأخير من العام 2019. وفقا للتقرير الأحدث من مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق، إنخفض سوق الأجهزة اللوحية بنسبة 0.6 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018 حيث تم شحن 43.5 مليون وحدة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

مما لا يثير الدهشة، أن شركة آبل لا تزال الشركة الرائدة في سوق الأجهزة اللوحية حيث تمكنت من بيع ما يُقدر بنحو 15.9 مليون وحدة في الربع الأخير من العام 2019. سامسونج حلت في المرتبة الثانية بعدما نجحت في شحن 7 ملايين وحدة، وتليها شركة Huawei في المرتبة الثالثة بعدما نجحت في شحن 4 ملايين وحدة. شهدت أمازون إنخفاضًا حادًا بنسبة 29 في المئة مقارنة بالربع الأخير من العام 2018 حيث بلغت شحناتها 3.3 مليون وحدة فقط هذه المرة، بينما إحتلت شركة Lenovo المرتبة الخامسة بشحنات قدرها 2.5 مليون وحدة.

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بالنسبة للعام 2019 بأكمله، فقد تقلص سوق الأجهزة اللوحية بنسبة 1.5 في المئة حيث بلغ إجمالي الشحنات العالمية 144.1 مليون وحدة. باعت شركة آبل معظم الأجهزة اللوحية، فهي كانت وراء شحن 49.9 مليون وحدة، أي أكثر من ضعف ما شحنته شركة سامسونج التي حلت في المرتبة الثانية والبالغ 21.7 مليون وحدة.

تحتل شركة Huawei المرتبة الثالثة بحوالي 14.1 مليون وحدة، وتليها شركة أمازون بـ 13 مليون وحدة، وشركة Lenovo بـ 8.5 مليون وحدة. وجدير بالذكر أن شركة آبل شهدت نموًا بنسبة 15.2 في المئة على مستوى الشحنات، بينما شهدت شركة أمازون نموًا بنسبة 9.9 في المئة لتكونا بذلك الشركتين الوحيدتان اللتان شهدتا نموًا على مستوى المبيعات في العام 2019.