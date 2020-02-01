مواصفات Galaxy A51 مع مميزاته وعيوبه

اليوم سنقدم لكم مواصفات Galaxy A51 الجديد من سامسونج والذي يأتي ليكمل سلسلة نجاح شقيقه الأكبر الذي صدر في العام الماضي Galaxy A50 وشهدنا معه عودة سامسونج بنجاح إلى المنافسة على ساحة الهواتف المتوسطة مجدداً بعدما كانت خرجت منها بشكل نهائي.

بالرغم من أن التحسينات التي تأتي على الهاتف والتي تفرق بينه وبين الـ Galaxy A50 قليلة وتكاد تكون معدومة على الورق إلا أنه وفي الحقيقة ومع الإستخدام اليومي فإنه من السهل للغاية أن تشعر وترى هذه المميزات والفروقات، فمثلاً سترى أن هناك عدسة إضافية في ظهر الهاتف بالإضافة إلى نسخة معالج جديد وأقل من 0.1 بوصة زيادة في حجم الشاشة.

مواصفات Galaxy A51 :

تأتي مواصفات الهاتف على الورق كالتالي :

جسد مبني من البلاستيك المقوى مع إطار بلاستيكي

شاشة بحجم 6.5 بوصة من تقنية SuperAmoled

كاميرا خلفية رباعية، فالعدسة الرئيسية هي 48 ميجابكسل مع عدسة واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل مع عدسة تقريب بصري بقوة 5 ميجابكسل ومستشعر عمق بقوة 5 ميجابكسل

كاميرا أمامية بقوة 32 ميجابكسل

شريحة معالج رئيسي Exynos 9611 ثماني النواة

ذاكرة داخلية بثلاثة أحجام ، إما 4/64GB أو 4/128GB أو 6/128GB مع تقنية UFS 2.0 لزيادة سرعة التشغيل بالإضافة إلى مكان لإضافة بطاقة الذاكرة حتى 1 تيرا بايت

نظام أندرويد 10 مع واجهة One UI 2.0

بطارية بحجم 4000 مللي أمبير وشحن بقوة 15 واط

مستشعر بصمة تحت الشاشة مع سماعة مكبر واحدة أسفل الجهاز .

مميزات Galaxy A51 :

تصميم صغير وخفيف سهل الحمل

أداء بطارية أكثر من ممتاز وشحن سريع مقبول

شاشة أكثر من ممتازة من ناحية الألوان وغيرها

أداء الكاميرا في صور الـ Portairts أكثر من ممتاز وممتازة للغاية في ضوء النهار

أندرويد 10 مباشرة ً

عيوب Galaxy A51 :

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جسد بلاستيك ضعيف قابل للكسر والإنحناء وهذا ما رأيناه في الكثير من الشكوى عبر الإنترنت

المعالج ليس بقوة المعالجات التي توفرها المنافسة

لا يوجد تثبيت بصري في تصوير الفيديو بدقة 4K وجودة تصوير الفيديو على الأغلب متوسطة للغاية.

الحكم النهائي على Galaxy A51 :

يقدم هاتف Galaxy A51 حزمة مناسبة بمواصفات مناسبة لمحبي سامسونج ولمن يرغبون في إقتناء هواتف محمولة مصنوعة ومصممة من قبل سامسونج تحديداً، ولكن من ناحية الأداء مقابل السعر فإنه يقع متأخراً وهناك الكثير من الهواتف الأخرى التي تقدم أداءً أفضل منه في هذه الفئة السعرية، ولكن ومع هذا فإن شاشة الهاتف هي الأكثر تميزاً وسط كل المنافسة الموجودة له.

سعر Galaxy A51 :

يتوافر الهاتف من خلال موقع سوق. كوم بسعر 4850 جنيهاً مصرياً للنسخة ذات 4\128GB في المساحة الداخلية.

رابط الشراء.

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