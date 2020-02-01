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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد على الصفحة الرسمية الخاصة بهواتف Galaxy S20 في موقع سامسونج الموعد الرسمي الذي حدد من العملاق الكوري لبدء شحن وتوفير هواتف Galaxy S20 في الأسواق.
ينطلق حدث سامسونج القادم في 11 من فبراير الجاري للإعلان عن هواتف Galaxy S20 وهاتف الشركة القابل للطي Galaxy Z Flip، واليوم كشف عن الموعد الرسمي لتوفر الإصدارات الجديدة في الأسواق، في 6 من مارس.
أطلقت شركة سامسونج صفحة رسمية للتسجيل لحجز سلسلة Galaxy S20 القادمة، إلى أن تبدأ سامسونج رسمياً الحجز المسبق بعد الإعلان الرسمي عن هواتف Galaxy S20، وGalaxy S20 Plus وأيضاً Galaxy S20 Ultra، حيث يتم إرسال الإشعارات للمستخدمين لبدء الحجز المسبق.
أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف Galaxy Z Flip للأسواق في نفس الموعد تقريباً، إلا أن التسريبات السابقة قد أشارت إلى خطط سامسونج لبدء بيع الهاتف بعد فترة قصيرة من الإعلان الرسمي.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: سامسونج تبدأ شحن هواتف Galaxy S20 في 6 من مارس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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